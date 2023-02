La DR 1.0 EV est disponible en Europe et vient concurrencer la Dacia Spring

Visant une cible citadine amatrice de voiture compacte électrique, la DR 1.0 EV pourrait grappiller des parts de marché à la Dacia Spring en Europe.

La Dacia Spring voit débarquer un nouveau concurrent en Europe sur le segment des citadines électriques. La marque italienne DR annonce le lancement sur son marché domestique de la DR 1.0 EV, commercialisée à 25 900 euros sans aide. Elle est donc un peu plus chère que celle qu'elle va tenter d'éclipser, puisque la Dacia Spring de 2023 est affichée au prix de 23 200 euros chez nos voisins transalpins. La disponibilité de la DR 1.0 EV n'a pas encore été officialisée en France, mais l’importateur Valenti est un partenaire de DR Motor Company, pour qui il a déjà distribué plusieurs modèles dans l'hexagone.

Si vous ne connaissez pas DR, il s'agit d'une société italienne fondée en 2006, qui ne développe pas ses propres véhicules. Elle travaille avec le fabricant chinois Chery. C'est ce dernier qui conçoit les voitures, puis vend des kits d'assemblage à DR sous marque blanche, qui s'occupe ensuite de personnaliser les véhicules comme bon lui semble. La DR 1.0 EV est ainsi un clone presque parfait de la Chery eQ1, lancée en Chine en 2016.

Une citadine électrique à la Dacia Spring

La DR 1.0 EV adopte un format 3 portes et des dimensions de 3,20 m x 1,55 m x 1,67 m, avec un coffre d'une capacité de 110 litres. Elle est équipée d'un moteur développant jusqu'à de 45 kW, qui permet à la voiture électrique compacte d'atteindre jusqu'à 120 km/h. Elle accélère de 0 à 50 km/h en 5 secondes et de 0 à 100 km/h en 17 secondes. Vous l'avez compris : de par sa taille et ses performances, le véhicule aura du mal à de distinguer hors d'un cadre urbain.

L'autonomie est annoncée à 294 km en cycle urbain WLTP et à 210 km en cycle mixte WLTP. Il faut 4 heures en recharge lente pour alimenter la batterie de 31 kWh de 20 à 80 %, et 6h30 de 0 à 100 %. En recharge rapide, les délais tombent à respectivement 35 et 50 minutes.

Côté options, nous avons en série un frein de stationnement électronique, la fonction Auto Hold qui vient compléter ce frein, un chargeur sans fil pour smartphone, une caméra de recul, ainsi qu'un écran central de 9,7 pouces.

Source : DR Motor Company