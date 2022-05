Dr. Dre a perdu 188 millions d’euros en divulguant le rachat de Beats par Apple

L’annonce du rachat de Beats Music et de Beats Electronics en 2014, fondés par Jimmy Iovine et Dr. Dre, ne s’était pas déroulée comme prévu. L’artiste Dr. Dre avait dévoilé l’accord dans une vidéo avant l’officialisation par les deux marques, une indiscrétion qui lui aurait coûté cher.

Le nouveau livre de Tripp Mickle, After Steve : How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul, a dévoilé les conséquences de l’indiscrétion de Dr. Dre au moment du rachat de Beats par Apple pour plus de 3 milliards de dollars en 2014. Jimmy Iovine aurait annoncé à ses collègues de Beats que l'accord était énorme, mais qu'il pouvait être gâché par une fuite. Cependant, « À 2 heures du matin, Iovine a reçu un appel de Puff Daddy, qui hurlait que Dre et Tyrese, un rappeur, parlaient de l'accord dans une vidéo Facebook », raconte le livre.

Pour ceux qui se souviennent, Dr. Dre conseillait à Forbes dans cette célèbre vidéo de mettre à jour sa liste de personnalités riches pour y inclure le premier milliardaire du hip-hop. De nombreuses fuites avaient néanmoins déjà dévoilé qu’Apple comptait mettre la main sur l’entreprise, mais il était beaucoup trop tôt pour que Dr. Dre s’exprime lui-même sur ce sujet.

L’accord entre Beats et Apple aurait pu s’effondrer à cause de cette vidéo

Après la publication de la vidéo, le PDG d'Apple, Tim Cook, a invité Dre et Iovine à Cupertino pour une conversation privée. Le livre indique que Cook était « déçu », mais qu'il n'a pas voulu annuler l'accord, car il était convaincu que l'acquisition de Beats était la bonne chose à faire.

En effet, le nouveau PDG d’Apple considérait que ce rachat allait permettre à Apple de rentrer rapidement sur le marché de la musique. L’entreprise américaine a donc rapidement réussi à lancer ses premiers AirPods, mais également ses services dédiés à la musique comme Apple Music.

Bien que l’accord n’ait pas capoté, l’indiscrétion de Dr. Dre a tout de même coûté très cher à l’artiste. L'acquisition de Beats a été finalisée pour 200 millions de dollars de moins que prévu. Il était suggéré à l’époque que le faible nombre d'abonnés à Beats Music avait fait baisser le prix d’achat, mais le livre affirme aujourd’hui qu'Apple a réduit le montant versé à Beats après l'erreur de Dr Dre.