Si le DJI Mini SE est proposé à ce prix, le nouveau drone risque de faire un carton !

Le prix du futur drone DJI Mini SE vient de fuiter. C'est grâce à des photos ayant été prises dans un des magasins de l'enseigne américaine Walmart que l'on connait son tarif. La fuite circule depuis sur les réseaux sociaux, Twitter et Reddit en tête. Elle nous permet d'en savoir un peu plus avant une éventuelle annonce officielle du constructeur.

DJI Mini SE, le drone pas cher du constructeur s'affiche à 299 dollars

Si le Mini 2 est à l'heure actuelle le plus abordable des drones de DJI avec un tarif de 459 euros, il se pourrait que le futur modèle du constructeur en préparation, le DJI Mini SE le remplace à ce juste titre. C'est dans un premier temps, l'espace de quelques minutes sur le site de l'enseigne américaine Walmart que le prix du nouveau drone est apparu. Le DJI Mini SE y est encore à ce jour répertorié, mais indisponible à l'achat. Un cliché capturé dans un des magasins Walmart vient également corroborer le tarif en fuite de 299 dollars.

S'il venait à être commercialisé en Europe, il est fort probable qu'il soit proposé au prix de 299 euros. Un tarif agressif qui permettrait au leader mondial de drones de loisir grand public de gagner encore quelques parts de marché sur ses concurrents. Mais aussi une excellente nouvelle pour les personnes qui souhaiteraient s'équiper d'un drone pas cher, facile à emporter, pesant moins de 249 grammes et ne nécessitant donc pas de passer par un enregistrement en ligne.

Le constructeur DJI n'a pour l'heure pas souhaité commenter, ni sur le prix de lancement du DJI Mini SE, ni sur la date de sortie officielle. Cela dit, son lancement devrait être imminent. Nous vous tiendrons informé lorsque nous aurons de plus amples informations à ce sujet.

Quelle est la fiche technique du DJI Mini SE ?

On sait pratiquement déjà tout sur la fiche technique du DJI Mini SE. Une photo du packaging postée sur Reddit par le membre u/Mr_DMoody nous permet d'ores et déjà d'avoir quelques informations. Ainsi, le DJI Mini SE aurait des dimensions de 24,51 x 29 x 5,51 cm déplié et 14 x 8,20 x 5,69 cm une fois plié pour un poids de 245 grammes.

Il disposerait d'une autonomie pouvant atteindre 30 minutes en vol, serait capable de capturer des photos en 12MP et prendre des vidéos en 2,7K. On retrouverait également un système de stabilisation sur trois axes et une portée de vol de 4 kilomètres. Le drone DJI Mini SE serait livré avec :

Protection pour l’Aircraft Gimbal et batterie intelligente intégrée

Télécommande à distance

1 paire d’hélices de rechange

1 câble de recharge micro USB

Câble RC (Connecteur Micro USB inversé)

Câble RC (Connecteur USB-C inversé)

Câble RC (Connecteur Lightning inversé)

1 paire de bâtons de contrôle de rechange

1 Tournevis

6 vis de rechange

Que pensez-vous de ce nouveau drone DJI Mini SE à venir et son tarif agressif ? Envisagez-vous de l'acheter une fois disponible ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans la section des commentaires.