Disque dur pas cher : le Seagate BarraCuda de 2 To est à un très bon prix

Vous recherchez un disque dur interne rapide et pas cher ? Le Seagate BarraCuda d'une de 2 To est à un très bon prix chez Cdiscount. La boutique en ligne le propose à 42,99 € en ce moment au lieu de 55 à 65 € chez la concurrence. Vous ne le trouverez pas moins cher ailleurs.

Le disque dur Seagate BarraCuda est connu pour son efficacité à toute épreuve. Grâce à sa technologie de mise en cache et à sa vitesse de rotation de 7200 tr/min, il offre des vitesses de transfert optimales en lecture comme en écriture. De quoi profiter d'une réactivité au-dessus de la moyenne pour un HDD, aussi bien en copie que pour le lancement de vos applications.

Si vous recherchez une solution de stockage et que sa capacité est votre critère prioritaire, vous pouvez opter pour le Seagate BarraCuda de 2 To plutôt qu'un SDD interne. Il s'agit d'un disque dur au format de 3,5 pouces disposant d'une interface SATA III 6 Gb/s. Comme indiqué plus haut, il offre une vitesse de rotation élevée : 7200 tours/min. Et grâce à sa mémoire tampon de 256 Mo, le constructeur promet un débit de transfert interne de 210 Mo/s.

Cdiscount le propose à bon prix en ce moment puisqu'il est affiché à 42,99 € au lieu de 78,24 €. On le retrouve toutefois en moyenne entre 55 et 65 € chez la concurrence. Il est par exemple à 56,59 € sur Amazon. Dans tous les cas, vous profitez de plus d'une dizaine d'euros d'économie sur ce disque dur interne qui pourra tout aussi bien servir de disque externe si vous disposez d'un boîtier SATA pour l'accueillir.