Discord pourrait bientôt vous demander un scan de votre visage, mais pourquoi ?

Plusieurs utilisateurs de Discord ont dû fournir à la messagerie un scan de leur visage. Une demande étonnante pour le moment restreinte, mais qui pourrait se généraliser. On vous explique.

À l'origine pensée pour les joueurs de jeux vidéo, la messagerie Discord est parvenue à s'imposer en dehors de ce milieu. Elle est souvent devenue la plateforme privilégiée pour la communication interne d'une entreprise, des groupes travaillant sur un projet commun, ou simplement pour discuter avec ses amis ou sa famille. Un essor en partie rendu possible par l'ajout régulier de fonctions qui rapprochent de plus en plus Discord d'une messagerie “générique”. Par exemple l'option d'ignorer un utilisateur au lieu de le bloquer.

La popularité croissante du service n'est pas sans conséquence pour son fonctionnement. Discord doit s'assurer de protéger les personnes qui s'en servent, notamment les mineurs. Il existe des filtres masquant les contenus sensibles, mais les faire sauter est l'affaire de quelques clics. Inacceptable dans certains pays où les lois de protection des mineurs sur Internet sont très strictes. Dans deux d'entre eux, la messagerie a mis en place un système de vérification d'âge obligatoire.

Pourquoi vous pourriez bientôt devoir fournir un scan de votre visage pour utiliser Discord

Au Royaume-Uni et en Australie, Discord peut vous demander de scanner votre carte d'identité ou votre visage à l'aide de votre smartphone. Soit parce que vous essayez de voir un contenu considéré comme sensible, soit par ce que vous tentez de changer les paramètres des filtres associés. Il faudra donc auparavant prouver que vous êtes majeur, sachant que vous n'aurez à le faire qu'une seule fois.

La loi britannique impose aux plateformes abritant du contenu pornographique d'utiliser des systèmes de vérification d'âge “robustes”. En Australie, les moins de 16 ans n'ont pas le droit d'accéder à un réseau social. Pour l'instant, Discord ne dit pas si la procédure sera étendue à d'autres pays. La messagerie assure que le scan de la carte d’identité est effacé sitôt la vérification faite. Le scan du visage est fait localement, sur votre mobile, et ne le quitte pas. En cas d'erreur, il est possible de demander un examen manuel.