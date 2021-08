Diablo 2 Resurrected : la bêta commence dès le vendredi 13 août 2021

Diablo 2 Resurrected sortira le 23 septembre 2021. En attendant, ceux qui l'ont précommandé pourront y jouer dès le 13 août grâce à la bêta. Les autres devront attendre la bêta ouverte, le 20 août. La sortie prochaine du jeu interviendra à un moment très délicat pour Activision Blizzard.

Diablo 2 Resurrected arrive bientôt ! Le remaster du titre culte de Blizzard sortira dans un peu plus d’un mois et les joueurs sont dans les starting-blocks. Les plus impatients pourront y jouer avant même sa sortie grâce à la magie de la bêta. Deux phases sont prévues en ce mois d’août et la première commence ce vendredi 13.

A partir du 13 août, donc, à 19 heures (heure de Paris), ceux qui ont précommandé le jeu pourront accéder au monde de Sanctuaire pour y massacrer du monstre par paquet de douze pendant un week-end entier. La bêta sera accessible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Vous aurez remarqué l’absence de la Switch, mais le jeu sortira bien sur la console de Nintendo en septembre. Le vendredi 20 août, la bêta sera ouverte pour tout le monde jusqu’au 22 août sur les mêmes consoles.

Diablo 2 Resurrected sortira dans un contexte particulier

Blizzard prévient : tout ne sera pas parfait et des bugs peuvent subsister (nous sommes sur une bêta, après tout). Mais dans l’ensemble, nous devrions avoir le jeu qui sortira le 23 septembre. A noter tout de même qu’il faudra un abonnement pour jouer en ligne à la sortie, mais pour la bêta, ce ne sera pas nécessaire d’avoir souscris au PS Plus. Cependant, l’abonnement restera nécessaire sur Xbox.

Cinq classes seront jouables pour cette bêta (sur sept au total) et les deux premiers actes seront accessibles. Notons que vous ne pourrez garder votre progression pour la sortie et que tout ce que vous ferez sera donc perdu. Les fonctionnalités de progression partagées entre les plateformes ne seront pas non plus disponibles.

Diablo 2 Resurrected sort le 23 septembre prochain sur PC et consoles et promet de nous faire revivre l’expérience du premier jeu, mais en mieux. Une sortie qui promet d’être mouvementée. Blizzard est en effet dans la tourmente en ce moment à la suite d’affaires de harcèlement sexuel. L’état de Californie a porté plainte contre le studio et des histoires plus sordides les unes que les autres sortent chaque jour dans la presse. La réputation du développeur est désormais entachée et Diablo 2 pourrait en pâtir. A noter toutefois que ce titre n’est pas développé par Blizzard, mais par Vicarious Vision, un studio externe qui lui appartient.