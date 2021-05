Diablo 2 Resurrected : le jeu sera plus abordable, mais pas plus facile

Diablo 2 Resurrected sera plus facile à prendre en main que le jeu de base, a confié un développeur de chez Blizzard. Toutefois, il ne sera pas plus facile pour autant. Toute la question est de moderniser l’expérience sans la dénaturer. Le jeu est toujours prévu pour sortir cette année.

Diablo 2 Resurrected a eu le droit à une première alpha technique il y a quelques semaines et Blizzard scrute attentivement les retours des joueurs. L’un des développeurs, Rob Gallerani, a confié à IGN ses impressions sur ce galop d’essai. Il indique ainsi qu’il reste quelques petites choses à améliorer, mais qu’il devra tout faire pour ne pas dénaturer l’expérience de jeu.

Les améliorations portent principalement sur le confort. En effet, un joueur de 2021 n’a pas exactement les mêmes attentes et la même patience qu’un joueur de 2000. Des petites choses seront donc revues, mais le but n’est pas non plus tout changer. La moindre petite modification peut complètement chambouler l’expérience.

« Le jeu est toujours en développement (nous n’en sommes qu’à l’alpha technique) et même au niveau du design, nous avons beaucoup de réflexions sur les ajouts concernant le confort de jeu, la manière dont nous pourrons le rendre meilleur »

Diablo 2 sera plus facile à prendre en main, mais pas plus facile tout court

Le défi est ici de rendre le titre plus abordable, mais pas plus facile pour autant :

« La limite que nous nous sommes fixés est de ne pas rendre le jeu plus facile. Nous voulons rester fidèles. Il y a une différence entre rendre le jeu plus facile d’accès et rendre le jeu plus facile tout court. »

Ainsi, certaines choses resteront inchangées, comme la réserve de flèches ou encore l’inventaire limité, choses qui mettent parfois les joueurs dans des situations délicates. Pour rappel, Diablo 2 Resurrected est à mi-chemin entre le remake et le remaster. Remaster, car le jeu restera quasiment le même qu’à l’époque et remake car toute la partie graphique a été reprise de zéro. Il est toujours prévu pour la fin de l’année, sans toutefois avoir de date arrêtée pour le moment.

A lire aussi – Diablo 2 Resurrected : date de sortie, nouveautés, plateformes, tout ce qu’il faut savoir

Blizzard va aussi sortir Diablo Immortal cette année sur mobile, mais aussi The Burning Crusade Classic. Ce dernier est prévu pour le 2 juin prochain et devrait enchanter les nostalgiques.

Source : IGN