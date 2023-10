Deux planètes entrent en collision, Starlink entre dans une nouvelle phase, c’est le récap’

Des scientifiques ont pu voir deux planètes entrer en collision pour la première fois, Starlink va permettre aux smartphones de se connecter à son service d’Internet par satellite, WhatsApp change complètement de look sur Android… bienvenue dans le récap' de la veille !

Entre une découverte scientifique sans précédent, un tout nouveau service lancé par Starlink pour les smartphones et un design inédit pour WhatsApp, faites votre choix ! Tout cela était dans l’actualité tech de la veille sur Phonandroid. Voici un petit récap' de ce que vous avez raté :

Quand deux planètes se rentrent dedans

2MASS J08152329-3859234 : ce nom ne vous dit certainement rien, et pourtant il est à l’origine de l’un des grands spectacles jamais vus par l’Homme. En décembre 2021, l’intensité lumineuse de l’astre a fortement baissé. On pense alors à un nuage de débris qui lui serait passé devant. Mais, après quelques recherches, il semblera qu’il soit entré en collision avec une autre planète, 10 fois plus grosse que la nôtre. Une première dans le monde scientifique.

Starlink lance un service dédié aux smartphones

Dès l’année prochaine, Starlink va permettre aux smartphones d’envoyer des messages par satellite. C’est en tout cas ce que promet le nouveau site web lancé par l’entreprise, qui ajoute que les appels vocaux et la réception de données mobiles arriveront quant à eux en 2025. Après son partenariat avec T-mobile l’année dernière, la transformation de la firme en opérateur télécom se fait de plus en plus concrète.

Vous n’allez plus reconnaître WhatsApp sur Android

Enfin presque. L’application est en train de tester son tout nouveau design auprès des utilisateurs ayant rejoint son programme bêta. Au programme : de nouvelles icônes et couleurs, ainsi que des modifications aux bulles de chat et au bouton d’action flottant. Cette nouvelle interface, que vous pouvez découvrir dans notre article ci-dessous, devrait débarquer auprès du grand public dans les semaines à venir.

