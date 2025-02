Deux jeux Star Wars cultes sont gratuits avec l’Epic Games Store, voici comment les récupérer

Star Wars Knights of the Old Republic I et II sont gratuits via l'Epic Games Store sur smartphone et tablette Android, iPhone et iPad. L'occasion de replonger dans ces deux jeux cultes du début des années 2000.

Alors que l'on attend toujours la sortie de Star Wars Knights of the Old Republic Remake, qui semble vivre un développement chaotique, l'Epic Games Store nous fait patienter en offrant gratuitement les deux premiers jeux originaux. Il ne s'agit pas des versions PC des titres, mais des versions mobiles, pour Android et iOS.

Pour en profiter, vous devez donc télécharger, si ce n'est déjà fait, l'application pour smartphone de l'Epic Games Store. Celle-ci n'est pas disponible sur le Play Store et l'App Store, mais vous pouvez l'installer depuis cette page dédiée mise à disposition par Epic. Pour rappel, sur iOS, l'EGS n'est disponible que si vous résidez au sein de l'UE. Vous avez jusqu'au 20 mars 2025 pour réclamer les deux jeux, auxquels vous pourrez ensuite accéder indéfiniment.

Star Wars Knights of the Old Republic I et II gratuits sur l'Epic Games Store mobile

L'Epic Games Store a beaucoup compté sur son programme de jeux gratuits pour se démocratiser auprès des joueurs sur PC. Le mois dernier, celui-ci a été lancé pour la plateforme mobile, Dungeons of the Endless: Apogee et Bloons TD 6 devenant les premiers jeux mobiles offerts par l'EGS, remplacés donc par Star Wars Knights of the Old Republic I et II désormais. Tandis que le launcher PC offre au moins un nouveau jeu par semaine, l'éditeur a opté pour un rythme mensuel sur smartphone et tablette.

Voici en outre la liste des jeux ajoutés au catalogue de l'EGS mobile ce mois-ci :

iOS et Android

Cultist Simulator

Figment 2: Creed Valley

Machinarium

Road Redemption

Shadow Fight 4: Arena

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II

Trailer Park Boys: Greasy Money

Warface: GO

Android

Doodle God: Infinite Alchemy Merge

Food Truck Chef Jeux Cuisine

Gigapocalypse

Hollywood Crush

Little Big Workshop

Train Valley 2

iOS