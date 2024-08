Deux fois moins chère qu’une Tesla Model 3, cette voiture électrique pourrait arriver très bientôt en Europe

Xpeng a lancé la Mona M03, une berline électrique qui se positionne directement face à la Tesla Model 3. Avec un tarif presque deux fois inférieur, et des indices laissant penser qu'elle pourrait bientôt arriver en Europe, cette voiture pourrait bien bousculer le marché dès l'année prochaine.

Le marché des voitures électriques est en pleine expansion, et les constructeurs chinois se positionnent de plus en plus comme de sérieux concurrents face aux géants du secteur. Parmi eux, Xpeng, qui a récemment dévoilé la Mona M03, une berline électrique conçue pour concurrencer la Tesla Model 3.

Proposée en Chine à partir d’environ 15 100 €, la Mona M03 elle est presque deux fois moins chère que la Tesla Model 3, dont le prix de départ est d’environ 29 240 € dans ce pays. Cette stratégie tarifaire agressive pourrait bien attirer un large public, d’autant que cette dernière offre des caractéristiques techniques solides et une autonomie compétitive.

La Xpeng Mona M03 pourrait arriver en Europe dès 2025

Pour atteindre ce prix attractif, Xpeng a opté pour des choix techniques précis. La Mona M03 est équipée de batteries plus petites que celles de la Tesla Model 3, avec des capacités de 51,8 kWh pour le modèle d'entrée de gamme et de 62,2 kWh pour les versions plus avancées. Ces dernières pourraient lui permettre d'atteindre une autonomie estimée de 400 à 500 km en cycle WLTP. La voiture bénéficie également d'une aérodynamique optimisée, avec un coefficient de traînée de 0,194, le plus bas pour une berline électrique grand public. En plus de ses performances énergétiques, la Mona M03 se distingue par son design épuré et ses fonctionnalités pratiques, comme un coffre de 621 litres.

Pour maintenir des coûts bas, Xpeng a renoncé à certaines technologies avancées, telles que le Lidar ou les suspensions pilotées. La version la plus chère, la 580 Max, reste néanmoins la première voiture de sa catégorie en Chine à proposer un système de conduite semi-autonome pour les trajets urbains, ce qui pourrait séduire les acheteurs à la recherche d'une voiture intelligente et abordable. Les premières livraisons débuteront en septembre, à l'exception de la version Max, attendue début 2025.

D'ici là, il est fort possible que cette berline arrive en Europe dès 2025. Xpeng envisage de construire une usine sur le continent pour contourner les taxes d'importation élevées, ce qui rendrait la Mona M03 encore plus compétitive sur le marché européen. De plus, la récente démonstration de la technologie de conduite autonome de la marque sur les autoroutes allemandes est un autre signe que le constructeur se prépare à entrer chez nous.