Des voitures électriques moins chères qui se rechargent plus vite ? Ça arrive en 2030

Le groupe Stellantis annonce une association avec Zeta Energy. Objectif : proposer dans environ 5 ans des voitures électriques moins chères, plus rapides à charger et plus respectueuses de l'environnement. Voici comment les deux partenaires comptent s'y prendre pour y parvenir.

Bientôt, nous aurons des batteries à base de bois qui se rechargent grâce à la chaleur humaine. Celles de nos voitures électriques auront une durée de vie de 1,6 million de kilomètres et se rechargeront en quelques minutes seulement. Bientôt, mais pas tout de suite. En revanche, le projet dont il est question ici s'inscrit dans un futur beaucoup plus proche.

Le groupe automobile Stellantis (détenteur de Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot ou encore Alfa Romeo pour ne citer que ces marques) vient de s'associer à Zeta Energy, fabricant américain des batteries rechargeables “haute performances“.

L'objectif est pour le moins ambitieux : “[…] développer un pack batterie beaucoup plus léger tout en conservant la même énergie utilisable, permettant ainsi une autonomie plus accrue, une meilleure maniabilité et des performances exceptionnelles“.

Les voitures électriques moins chères à la recharge plus rapides arrivent bientôt

L'idée est de délaisser les batteries lithium-ion habituels pour produire des packs lithium-soufre. “Le soufre, largement disponible et économique réduit à la fois les dépenses de production et les risques liés à la chaîne d’approvisionnement“, rappelle le groupe. Quant à la recharge, elle devrait être 50 % plus rapide qu'actuellement.

Les avantages annoncés ne s'arrêtent pas là. “Ces nouvelles batteries devraient coûter moins de la moitié du prix actuel des batteries lithium-ion par kWh“. Le prix de vente des voitures baissera alors en conséquence. Et ce n'est pas terminé : fabriquées à partir de matériaux recyclés, sans cobalt, manganèse, nickel ou graphite, elles émettent beaucoup moins de CO2 que les modèles d'aujourd'hui.

Tout cela fait envie, mais combien de temps il va falloir patienter avant de voir le produit fini ? Contrairement à plusieurs innovations très prometteuses, mais encore au stade expérimental, celle des deux partenaires a une échéance bien plus concrète : “À l’achèvement du projet, les batteries devraient alimenter les véhicules électriques Stellantis d’ici à 2030“. À peine 5 petites années à attendre donc.