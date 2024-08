Des utilisateurs ont définitivement perdu leurs stories Instagram

Instagram prévient ses utilisateurs qu'un bug a entraîné la suppression définitive d'archives de stories et de temps forts. Des photos et vidéos sont perdues à jamais.

Les stories Instagram disparaissent 24 heures après leur publication aux yeux de vos abonnés, mais restent disponibles indéfiniment auprès de leurs propriétaires dans une archive. Nombreux sont d'ailleurs ceux qui comptent sur cette fonctionnalité pour stocker leurs précieuses photos et vidéos, mais celle-ci n'est pas infaillible.

Comme rapporté par CNN, certains utilisateurs ont définitivement perdu des contenus publiés sur Instagram. “En raison d'un problème technique, cette story n'est plus disponible”, indique alors un message d'erreur de l'application. “Nous avons trouvé et corrigé un bug qui entraînait la suppression des stories et des archives de certaines personnes. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de restaurer ces stories et nous informons les utilisateurs dans l'application si elles sont affectées”, a précisé un porte-parole de Meta.

Les stories et les temps forts Instagram supprimés sans possibilité de récupération

Les temps forts sont également concernés par ce problème. Pour rappel, les utilisateurs peuvent définir des stories comme temps fort, et celles-ci restent alors accessibles depuis leur profil sans limite de temps. Dans certains cas, des temps forts ont aussi pu être supprimés par l'application, sans moyen de revenir en arrière.

Ce souci technique rappelle que compter uniquement sur les réseaux sociaux pour héberger vos contenus est à vos risques et périls. Plutôt que d'utiliser la caméra d'Instagram, vous pouvez utiliser l'appareil photo natif de votre smartphone, puis publier vos photos et vidéos ainsi capturées sur l'app. Vous conservez ainsi vos contenus enregistrés en local, voire sur le cloud si vous avez activé la synchronisation automatique avec un service de stockage type Google One ou iCloud.

Et si vous désirez absolument continuer à capturer vos photos et vidéos depuis Instagram, il existe une option au sein de l'app permettant d'enregistrer une copie des documents sur votre mobile. Pour l'activer, rendez-vous dans les Paramètres de l'app, puis déroulez jusqu'à la section “Votre application et vos contenus multimédia” et sélectionnez “Archivage et téléchargements”. Dans la partie “Enregistrement dans la pellicule”, vous pouvez “Enregistrer les photos d'origine” et/ou “Enregistrer la story dans la galerie”.

Source : CNN