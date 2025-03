Cette supercar que Mercedes s’apprête à dévoiler sera la plus rapide de son histoire

Mercedes-AMG prépare une supercar électrique inédite. Ce concept unique promet des accélérations jamais vues sur un modèle de la marque. Il pourrait même utiliser une technologie de batterie jamais vue.

Les voitures électriques ne cessent de repousser les limites des performances. Aujourd’hui, certaines battent largement les modèles thermiques en matière d’accélération. Les constructeurs haut de gamme investissent massivement dans cette technologie pour concevoir les bolides les plus rapides de demain. La Rimac Nevera est actuellement la référence dans ce domaine. Cette hypercar électrique abat le 0 à 100 km/h en seulement 1,81 seconde, un record pour un véhicule homologué sur route. Mercedes-AMG entend bien rivaliser avec ce type de performances grâce à son nouveau concept.

Mercedes-AMG s’apprête à dévoiler une supercar 100 % électrique qui deviendra la plus rapide de son histoire en termes d’accélération. Ce modèle, qui restera un concept unique, servira de vitrine aux futures technologies de la marque. Son design s’inspirera du concept Vision One-Eleven, présenté en 2023, avec des lignes rappelant les modèles emblématiques des années 70.

Mercedes-AMG a conçu la supercar électrique la plus rapide de son histoire

Ce concept pourrait intégrer une innovation majeure : une batterie à électrolyte solide. Mercedes teste déjà cette technologie, qui promet des performances supérieures aux batteries actuelles, avec une densité énergétique plus élevée et un poids réduit. La voiture embarquerait également des moteurs électriques de nouvelle génération, plus compacts et plus puissants, capables de surpasser les modèles électriques existants. Elle pourrait ainsi rivaliser avec des références comme la Porsche Taycan Turbo GT, qui affiche un 0 à 100 km/h en 2,2 secondes, ou la récente Xiaomi SU7 Ultra, testée sur circuit pour la première fois et conçue pour offrir des performances extrêmes.

Si les performances annoncées se confirment, cette supercar pourrait rivaliser avec des modèles comme la Rimac Nevera, qui atteint 100 km/h en moins de deux secondes. Actuellement, la voiture la plus rapide de Mercedes-AMG est l’AMG One, un hybride de 1 049 chevaux qui abat le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. Ce nouveau concept pourrait donc établir un nouveau record pour la marque. Il devra aussi se mesurer à la Tesla Model S Plaid, qui avec son mode « Track Pack » atteint 100 km/h en seulement 2,1 secondes. Bien que ce modèle ne soit pas destiné à la production, il donnera un avant-goût des futurs véhicules électriques AMG, qui arriveront dès 2026.

Source : autocar