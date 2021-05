Elon Musk annonce que la mission vers Mars fera des morts, la France va imposer la TVA sur les colis venant de l'étranger, CD Projekt déclare que les joueurs sous-estiment l'ambition derrière Cyberbunk 2077… Bienvenue dans le récap' de la semaine !

Certains rêves peuvent s’avérer dangereux. Elon Musk le sait : s’il souhaite envoyer des Hommes sur Mars d’ici 2026, conformément à son objectif, cela se fera au prix de vies humaines. Un risque qu’il semble avoir parfaitement calculé, à l’inverse de CD Projekt. Le studio s’étonne en effet de voir les joueurs ne pas avoir conscience de l’ambition qui se cache derrière Cyberpunk 2077. En parlant de jeu vidéo, Assassin’s Creed Valhalla se dote d’un nouveau patch qui promet de plaire aux agacés des cinématiques inutiles. Plus terre à terre, la nouvelle taxe sur les colis venant de l’étranger risque au contraire de ne pas faire que des heureux. De son côté, WhatsApp continue de relancer les utilisateurs qui n’ont toujours pas accepté ses nouvelles CGU.

La colonisation de Mars s'annonce périlleuse

La planète rouge est l’un des plus grands rêves de l’Homme à l’heure actuelle, mais sa réalisation se fera au prix de sacrifices. Elon Musk ne s’est pas montré très optimiste lors d’une interview sur l’implication de Space X sur le projet. « Aller sur Mars est dangereux et inconfortable », explique-t-il. « C’est un long voyage et vous ne pourrez peut-être pas revenir en vie, mais c’est avant tout une glorieuse aventure et une expérience incroyable. […] Honnêtement, il y aura probablement des morts au début. Ce n’est pas un voyage pour tout le monde, mais seulement réservé aux volontaires ». Le milliardaire prévoit le premier voyage vers Mars en 2026. Des volontaires ?

La TVA s'invite sur les livraisons venant de l'étranger

Si vous êtes habitués à acheter vos produits sur des plateformes étrangères pour profiter des prix réduits, sachez que cela va bientôt changer. À compter du 1er juillet 2021, la TVA sera appliquée sur tous les colis en provenance des pays hors UE, quel que soit leur tarif. Si, par exemple, l’objet acheté coûte 10 €, vous devrez finalement le payer 12 € avec la TVA à 20 %. Cette hausse de prix est notamment à prendre en compte lors de l’achat de produit plus cher, particulièrement en électronique, où elle pourra se montrer bien plus importante. Par cette mesure, le gouvernement souhaite lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de ces plateformes qui profitent d’être non taxées pour afficher des prix très bas.

Encore une nouvelle menace de la part de WhatsApp

À chaque semaine son petit rappel de WhatsApp, qui souhaite à tout prix que ses utilisateurs acceptent sa nouvelle politique de confidentialité. Afin d'inciter ces derniers à se plier aux nouvelles conditions, la messagerie envoie désormais une notification rappelant l'échéance. De plus, lorsque l'on ouvre l'application, on peut maintenant être accueilli par un double écran rappelant, d'une part, l'incapacité de WhatsApp à récolter les données personnelles à partir des conversations et, d'autre part, les conséquences qui attendent ceux qui décideraient tout de même de ne pas accepter les CGU. Rendez-vous au prochain épisode.

Le patch 1.2.1 d'Assassin's Creed Valhalla supprime une cinématique agaçante

Dans Assassin’s Creed, les coups de grâce sont généralement très satisfaisants, qu’ils interviennent après un long combat ou après une stratégie rondement menée. Seulement voilà, pour une raison obscure, au lancement du jeu, Ubisoft n’a pas permis aux joueurs de passer la cinématique qui les accompagne. Si les premières fois, celle-ci s’avère somme toute assez agréable, elle devient très vite redondante après plusieurs heures de jeu. Heureusement, le dernier patch déployé par le studio corrige ce problème bien pénible. Il est désormais possible de désactiver ces cinématiques. Trois nouvelles compétences se joignent également au patch : Rage Froid, Œil du Nord et Rage Intense.

Savez-vous à quel point Cyberpunk 2077 est ambitieux ?

CD Projekt Red se pose la question. Plus précisément, c’est Pawel Sasko, lead quest designer du studio, qui a soulevé le sujet lors d’un live Twitch. Ce dernier s’est exprimé sur le lancement chaotique du jeu et sur les retombées médiatiques qui l’ont été tout autant. « Ce qu’il s’est passé, c’est que nous avons visé un jeu totalement différent et nous avons essayé d’apprendre le plus de nouvelles choses possibles », explique-t-il. « Notre objectif a été très ambitieux. Je ne trouve pas que les joueurs et les journalistes comprennent réellement à quel point il a été difficile de créer ce jeu ». Le développeur admet toutefois que cela n’excuse en rien l’état discutable du titre à sa sortie, et que les joueurs ont parfaitement le droit de s’être montrés déçus.

Nos tests de la semaine

La Chine a été mise à l’honneur cette semaine par nos testeurs. Avec son Redmi Note 10, Xiaomi se hisse à la tête des smartphones haut de gamme. Ce dernier bénéficie d’un très bon écran AMOLED FHD+, d’un OS à jour et d’une qualité photo de jour très correcte. De nuit, le constat change un peu. On regrette également les pubs dans les applications préinstallées, pour un total de 199 €. Son voisin de gamme, le Poxo X3 Pro, convainc beaucoup moins par son design lourd, un écran très moyen et une partie photo discutable. On apprécie néanmoins sa puissance et son excellente autonomie. Prix de vente : 249 €. Enfin, le Realme 8 performe avec son écran lumineux, son autonomie qui tient la route et surtout son prix de 199 €. En revanche, la coque se salit trop vite et, de nouveau, il déçoit au niveau de la photo.