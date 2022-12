Des mises à jour Pixel deux fois plus rapides, des améliorations à Google Messages, c’est le récap

Google accélère grandement le processus de mise à jour sur ses smartphones Pixel, l’application Messages a elle aussi droit à des améliorations, un iPhone 14 sauve la vie de son propriétaire coincé dans le froid… bienvenue dans le récap de la veille !

Hier, Google a régalé ses utilisateurs en améliorant deux aspects majeurs de son activité : les mises à jour de ses smartphones Pixel d’une part et son application Messages de l’autre. On vous explique tout cela dans ce récap', et on vous raconte l’histoire incroyable de cet homme coincé en plein de l’Alaska dont la vie a été sauvée par son iPhone 14. Suivez le guide !

Les Google Pixel vont se mettre à jour à la vitesse de l’éclair

Les smartphones de Google sont toujours à la pointe de la technologie en ce qui concerne Android, et cette nouveauté le confirme encore. En effet, la firme de Mountain View a mis à jour son système d’exploitation de sorte à grandement accélérer son système d’update. Ainsi, le processus passe de 23 minutes à 13 minutes, soit une réduction de presque de moitié ! On espère que cette amélioration arrivera également sur les autres smartphones Android.

À lire — Google Pixel : les mises à jour rapides sont désormais deux fois plus rapides

Ces nouveautés de Google Messages qui font toute la différence

Une nouvelle icône, un design retravaillé : quelque chose a changé au sein de Google Messages et ce n’est pas qu’une question d’apparence. En effet, dans les jours à venir, il sera possible de réagir avec pas moins de 7 emojis aux messages reçus, de savoir quand son destinataire a visionné un message et de nouvelles sonneries vont faire leur apparition. Bref, Google Message imite les meilleures fonctionnalités de la concurrence et c’est tant mieux !

À lire — Google Messages : comment ces petites améliorations vont vous changer la vie

Un iPhone 14 sauve la vie de son propriétaire en appelant les secours

Malgré ses détracteurs, il faut bien avouer que la fonction d’appel par satellite de l’iPhone 14 a ses avantages. Ce n’est pas cet homme qui s’est retrouvé coincé dans la neige en plein cœur de l’Alaska qui dira le contraire. En effet, c’est bien grâce à cette fonctionnalité qu’il a pu contacter les secours, qui sont venus à la rescousse quelque temps plus tard.

À lire — iPhone 14 : la fonction d’appel par satellite permet de sauver un homme dans le Grand Nord