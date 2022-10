Des coupures Internet cet hiver, des applis pour trouver facilement de l’essence, c’est le récap’

Le gouvernement confirme qu’il y aura des coupures Internet au cours de l’hiver, des outils permettent de trouver plus facilement une station-service approvisionnée, les applications de télétravail permettent à votre patron de vous espionner… bienvenue dans le récap' de la veille !

Hier, l’actualité a malheureusement été placée sous le signe de la pénurie. Pénurie d’énergie d’une part, une fois n’est pas coutume, avec le projet du gouvernement de réaliser des coupures Internet durant la nuit. Pénurie de carburant d’autre part, avec heureusement quelques solutions pour éviter la queue à la station-service. Enfin, nous vous avons parlé de ces applications très populaires pour le travail, mais qui permettent à votre patron de vous surveiller toute la journée.

Le gouvernement veut couper Internet pour économiser l’énergie

On le redoutait, cela devrait bien arriver : aux micros d’Europe 1, Jean-Noël Barrot, le ministre de la transition numérique, a affirmé que le gouvernement prévoit d’imposer aux opérateurs d’intégrer une fonctionnalité de veille automatique à ses box Internet. L’objectif, à terme, est de mettre en veille les appareils durant la nuit afin d’économiser l’énergie et, ainsi, éviter des coupures plus généralisées.

À lire : Pénurie d’énergie — le gouvernement prévoit bien de couper les box Internet cet hiver

Comment ne plus faire la queue pour faire un plein d’essence

Alors que les files d’attente n’ont pas encore disparu à l’abord des stations-service de l’Hexagone, nous vous avons conseillé quelques outils qui devraient vous aider à trouver la perle rare. Applications mobiles ou cartes interactives, ces dernières recensent les établissements dans lesquels il reste encore du carburant, ainsi que le prix de celui-ci. Indispensable dans des périodes comme celle-ci.

À lire : Pénurie d’essence — voici comment trouver une station-service en quelques secondes

Gare à ces applis qui permettent à votre patron de vous espionner

Nul besoin d’un logiciel de surveiller pour surveiller ses salariés : des applications comme des applications populaires comme Zoom, Slack ou encore la suite Microsoft Office 365 suffisent. En effet, grâce à ces outils utilisés dans la grande majorité des entreprises, la hiérarchie peut vérifier que vous assistez bien aux réunions, le nombre de mails envoyés ou même, dans certains, la localisation GPS lors d’un appel en visioconférence.

À lire : Gmail, Zoom, Stack — votre patron peut facilement vous espionner grâce à ces applications