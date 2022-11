Des batteries électriques qui durent 20% plus longtemps, Elon Musk envisage de rendre Twitter complètement payant, c’est le récap

Une technique de recharge des batteries électriques améliore leur durée de vie d’au moins 20%, Elon Musk envisage de rendre Twitter complètement payant, Instagram va vérifier l'âge des visiteurs avec un selfie vidéo, c’est le récap.

Les batteries des voitures électriques se dégradent trop vite, c’est leur gros point faible. Des chercheurs de l’université de Stanford ont trouvé la solution à ce problème. Elon Musk cherche tous les moyens de générer de l’argent avec Twitter. Sa dernière idée ? Nous faire payer pour l’utiliser, tout simplement. On reste dans l’actualité des réseaux sociaux avec Instagram, qui va évaluer l’âge de ses visiteurs par l’intermédiaire d’un selfie vidéo.

Des universitaires inventent une technique qui augmente la durée de vie des batteries de voitures électriques

L’université de Stanford a conçu un système permettant d'épargner les cellules des batteries de voiture électrique les plus sujettes à l’usure. Cette découverte permettrait d’augmenter la durée de vie des batteries d’au moins 20 %. Un rab d’énergie non négligeable qui peut faire la différence entre une soirée réussie dans la douceur de son foyer et une panne sèche sur le bord de la route.

Elon Musk a une idée révolutionnaire : il veut nous faire payer pour utiliser Twitter !

Si les 400 millions d’utilisateurs de la plateforme payaient 8 euros par mois, l’homme le plus riche du monde pourrait rembourser les milliards de dollars qu’il doit rembourser aux banques. Il se murmure ainsi que dans les hautes sphères de Twitter, on caresse l’idée de faire payer tout le monde pour utiliser le service. Seriez-vous prêt à payer pour consulter Twitter ?

Instagram lance la vérification d’âge par le selfie vidéo en France

Instagram a le souci de préserver les mineurs de toute mauvaise influence. Le réseau social étrenne en France son système de vérification de l’âge via des selfies vidéo. Ce dernier vise à mieux filtrer les contenus à caractère violent tels que ceux comportant des armes à feu ou encore de la nudité. Si l’intention est louable, on peut se demander si les images ainsi enregistrées ne risquent pas d’être utilisées à mauvais escient.

