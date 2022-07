Des améliorations notables pour Windows 10, une voiture électrique Lidl, c’est le récap’ de la semaine

La mise à jour numérotée 19044.1862 améliore les performances IOPS, la Elaris Finn est désormais disponible en Allemagne, une étude révèle que le piratage limite la pauvreté d’un pays, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Microsoft a publié sa nouvelle mise à jour de Windows 10 tandis que Lidl a commencé à vendre en Allemagne sa nouvelle voiture électrique, la Elaris Finn. Alors qu’une utilisatrice de trottinette électrique a été repérée sur l’autoroute à plus de 100 Km/h, la SACEM réclame des droits d’auteur aux bailleurs Airbnb et une étude révèle que le piratage serait capable de sortir un pays de la pauvreté.

La Elaris Finn désormais disponible en Allemagne

Fabriquées en Chine et vendues sur place depuis 2019, la Elaris Finn est désormais commercialisée en Allemagne depuis quelques jours. Lidl continue de tenter de développer son segment de voitures électriques, et le premier modèle du géant allemand rappelle beaucoup la Smart, légère et pouvant atteindre les 115 Km/h. L’abonnement mensuel « Like2Drive » s’élève à 222 euros, mais vous pouvez également acheter le véhicule pour un montant de 20 330 euros.

110 Km/h en trottinette électrique sur l’autoroute

C’est sur Reddit que la vidéo d’une jeune femme roulant à plus de 110 Kh/h sur l’autoroute a été partagée. C’est le conducteur d’une voiture roulant derrière elle qui a enregistré la vidéo, prouvant ainsi la vitesse excessive à laquelle roulait la trottinette. Outre un casque, on peut voir que la femme au guidon du petit engin ne porte aucun équipement de protection et qu’elle prend donc un risque énorme.

Microsoft perfectionne Windows 10

Mardi 19 juillet, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 10, disponible pour l’instant uniquement pour les membres Insiders. La build, numérotée 19044.1862, améliore les performances Input/Output Operations per Second et booste donc les capacités des disques durs et SSD. Via cette nouvelle mise à jour, la firme de Redmond corrige également de nombreux problèmes.

La SACEM s’attaque aux bailleurs Airbnb

Si vous êtes propriétaires d’un appartement que vous louez sur Airbnb, cette actualité devrait vous intéresser. En effet, la SACEM a décidé de réclamer des droits d’auteur aux bailleurs lorsqu’ils possèdent un téléviseur, une radio ou un lecteur CD dans les logements loués. La SACEM a proposé un forfait de 198 euros par an et menace de sanctionner les bailleurs avec une amende de 300 000 euros en cas de refus de paiement des droits d’auteur. Cela étant dit, rien ne vous oblige en réalité à payer si vous ne possédez pas d’antenne parabolique.

Une étude révèle les bienfaits du piratage

Le Journal Balkan des sciences sociales a partagé les résultats d’une étude menée afin de comprendre le lien éventuel entre piratage et économie globale d’un pays. En analysant l’effet du piratage en Amérique latine par exemple, les chercheurs ont découvert que le piratage pourrait finalement aider certaines populations à sortir de la pauvreté. En piratant des logiciels comme Office ou les suites Adobe, les habitants se forment et peuvent ainsi atteindre des compétences.

Nos tests du jour

2/5 pour la carte graphique Intel Arc 380

Outre des performances correctes en 1080p et un prix intéressant, l’Intel Arc 380 est loin d’être à la hauteur et aura bien du mal à l’emporter face à la RX 6400 par exemple. Intel propose ici une carte graphique qui n’apporte aucune fonctionnalité innovante, sa consommation est élevée et elle fait un bruit aigu très désagréable. Intel ne parvient pas à nous convaincre avec cette Arc 380.

Realme GT Neo 3T : du mieux et du moins bien que son prédécesseur

Vous êtes à la recherche d’un smartphone gaming à petit prix, Realme propose une nouvelle fois un produit intéressant avec le GT Neo 3T. On aime sa puissance, la colorimétrie de l’écran améliorée par rapport au GT Neo 2, son excellente économie ou encore la stabilité de la plate-forme et la bonne maitrise de la température. Toutefois on regrette que la qualité photo ait été revue à la baisse par rapport au GT Neo 2 et l’on note que la charge est plus lente entre 80% et 100%.

Agréablement surpris par la Nissan Ariya

L’Ariya est le premier crossover électrique de Nissan et ce véhicule nous a globalement conquis. Outre une ergonomie peu adaptée du poste de conduite et un système d’aide à la conduite un peu trop sonore, Nissan propose ici un véhicule de qualité au design unique. On apprécie sa consommation maîtrisée et le fait que l’Ariya puisse se charger en 22 kW sur les chargeurs AC et jusqu’à 130 kW en DC. À noter que la présence d’un mode vidéo dans le rétroviseur central nous a paru inutile et que le mode miroir classique reste notre favori.

