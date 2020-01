Dépendance : les jeunes Français passent 4 heures par jour sur leurs smartphones

Les jeunes Français passent 4 heures par jour sur leurs smartphones. C’est en tout ce qu’avance une étude du cabinet américain App Annie. Les réseaux sociaux et le streaming, notamment avec Youtube et Netflix, sont les activités les plus pratiquées puisqu’elles occupent à elles seules 70% du temps des utilisateurs.

Ce n’est pas une surprise, oui les jeunes Français passent de plus en plus de temps sur leurs smartphones. Précisément, ils y passeraient plus de 4 heures par jour, comme le dévoile une étude du cabinet américain App Annie, à qui l’on doit notamment le classement des applications les plus populaires de la décennie. Les adultes quant à eux y passent près de 2,3 heures, soit une augmentation de 27% par rapport à 2017 (1,8 heures).

Cette hausse s’explique d’une part par le succès constant des réseaux sociaux auprès des jeunes, qui ne cesse d’ailleurs d’avoir de nouvelles propositions comme TikTok par exemple, l’application au milliard de téléchargement sur le Play Store. Le streaming occupe également une place importante, avec notamment Youtube et Netflix. Sur ces 4 heures, le streaming en occupait 21% en 2019.

Parmi les autres chiffres avancés par App Annie, on constate que la génération Z, c’est à dire les enfants nés entre 1997 et 2012, est là encore sans surprise la génération la plus connectée et la plus équipée. En effet, 98% des enfants de la génération Z possèdent un smartphone. 25 applications se partagent le gâteau, parmi évidemment les plus populaires du moment, comme Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Youtube ou Snapchat sans oublier Twitter.

WhatsApp et Netflix restent les rois en France

En parallèle de cette étude, App Annie a également dévoilé son Top 10 2019 des applications les plus populaires en France. Un podium qui reste inchangé par rapport à 2018. « Le classement ne bouge pas car le marché des applis est arrivé à maturité et les plus grands acteurs sont capables de mettre en place des stratégies qui laissent peu de places aux autres », explique dans les colonnes du journal Le Parisien Thierry Guiot, directeur d’App Annie pour l’Europe du sud.

WhatsApp occupe donc la première place, avec le plus grand nombre de téléchargements sur le Play Store et l’App Store, et le plus d’utilisateurs mensuels actifs. Suit juste derrière une autre propriété de Facebook, à savoir Messenger. Netflix vient à quant à lui se placer en troisième position. « La France a une appétence particulier pour la consommation de vidéo, notamment en replay », précise le responsable. On retrouve ensuite pêle-mêle Snapchat, Instagram, Vinted, Waze, Facebook, Spotify et Tiktok en fin de classement.

