Découvrez cette cabine téléphonique du futur créée pour le télétravail

Une entreprise britannique, appelée Make.Work.Space, a imaginé un nouveau design pour transformer les cabines téléphoniques en espace de télétravail. L’idée est de créer de nouveaux espaces de travail à distance grâce à ces anciens mobiliers urbains. Et tout a été pensé pour protéger la santé des utilisateurs. Présentations.

Depuis la crise sanitaire mondiale, nos habitudes ont changé. Nos habitudes pour rester en contact avec nos proches. Nos habitudes pour nous divertir. Nos habitudes pour travailler. Nombreuses sont les entreprises à avoir adopté le télétravail pour réduire les déplacements des salariés et la densité du personnel dans les locaux. Cependant, tout le monde n’a pas la possibilité d’installer un bureau chez soi, dans une pièce calme pour se concentrer et pour assister à des réunions sur Zoom ou Teams.

D’où l’idée intéressante de Make.Work.Space, une société londonienne qui a imaginé un concept de « bureau à partager ». Un concept qui s’appuie sur un mobilier urbain que tous les « quadras » ont un jour utilisé : la cabine téléphonique. Ahhh, la cabine téléphonique… Un endroit unique où il était possible, avant l’avènement du téléphone portable, de passer un coup de fil, moyennant quelques piécettes. En France, Orange a abandonné les cabines téléphoniques dans les années 2010 (il n’en restait que quelques centaines en France en 2018).

La cabine téléphonique du futur est un espace de télétravail

La cabine téléphonique est donc aujourd’hui obsolète. Mais elle peut évoluer pour devenir quelque chose d’actuel. Quelque chose d’utile. Make.Work.Space a imaginé une nouvelle cabine transformée en espace de télétravail, doté de toutes les commodités nécessaires. Un bureau et une chaise confortable. Un écran LCD pour brancher un PC. Une caméra et un microphone pour les réunions Teams. Des chargeurs filaires et sans fil pour les appareils électroniques. Une connexion WiFi sécurisée en haut débit. Et une application pour réserver une cabine (pour une dizaine d’euros par heure).

À cela s’ajoute un système de nettoyage à base d’UV pour supprimer tout risque de contamination, que ce soit au Covid-19 ou à tout autre virus. Cet espace de travail se veut donc être une réponse à ceux qui ne peuvent télétravailler dans de bonnes conditions depuis leur domicile. Make.Work.Space espère en installer dans les grandes villes, mais pas uniquement. La société espère également en déployer chez les particuliers (équipés d’un jardin par exemple), dans des espaces publics ou dans des locaux d’entreprise. Pour faire du télétravail… sur son lieu de travail !