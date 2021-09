Débits Internet : la France est encore loin du top 10 mondial sur le mobile

Le classement mondial des débits Internet les plus élevés est disponible. Sur le mobile, la France s'effondre à la 27ème place du top, loin derrière les pays dont le réseau 5G est bien développé. Par contre, l'Hexagone s'approche du top 10 des débits Internet offerts par le fixe.

Ookla, un des experts du Speedtest Internet, a publié la dernière édition de son indice mondial des débits Internet. Dans le monde, la vitesse de téléchargement sur le mobile et le fixe a bien augmenté en l'espace d'un an. “Le mobile a connu une augmentation de 59,5 % en comparant juillet 2020 à juillet 2021 et le haut débit fixe a augmenté de 31,9 %”, détaille Ookla. La moyenne mondial sur le haut débit mobile et fixe s'établit respectivement à 55,07 Mbps et à 107,50 Mbps.

Le rapport souligne que la vitesse de téléchargement sur smartphone a bondi de 194% entre 2017 et 2021. “Il n'y a eu que deux mois où la moyenne mondiale de la vitesse de téléchargement mobile n'a pas montré de pente ascendante : février et mars 2020”, détaille Ookla. Évidemment, cette absence de croissance est due aux premiers confinements contre le Covid-19.On remarque une baisse similaire de la vitesse de téléchargement sur le fixe pendant la même période.

La France est à la traîne sur le mobile mais se rattrape sur le fixe

L'indice dresse le top 10 des pays qui proposent les débits internet les plus élevés. Du côté des débits sur smartphone, le top est dominé par les Émirats arabes unis, Corée du Sud, le Qatar et la Chine. Notez que le classement a pas mal évolué au cours des dernières années avec l'avénement de la 5G. Sans surprise, les pays qui se distinguent sont ceux dont le réseau 5G est plus développé.

Peu l'importe l'année, la France est à la traîne du côté des débits mobiles. D'après les mesures réalisées en juillet 2021, l'Hexagone s'est effondré à la 27ème place du classement, en baisse de deux places avec un débit moyen en download de 73.27 Mbps et de 11.09 Mbps en upload. Pour rappel, la France est à la traîne depuis la création de l'indice Ookla. Le déploiement tardif de la 5G n'a pas permis à la France de faire une remontada.

La France sauve les honneurs sur le terrain des débits Internet fixe grâce au développement du réseau de fibre optique. De ce côté là, l'Hexagone atteint la 11ème place du top, avec un débit moyen en download de 199.68 Mbps et de 140.45 Mbps en upload. Le top 10 est dominé par Monaco, Singapour, Hong Kong et la Thaïlande.