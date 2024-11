De nouveaux jeux Batman sont en préparation, le retour de la série Arkham ?

Fan de Batman, réjouissez-vous ! Warner Bros. annonce officiellement que des jeux mettant en scène l'homme chauve-souris sont prévus. Ils pourraient bien s'inscrire dans la série Arkham.



Les films et jeux vidéo mettant en scène Batman, le célèbre chevalier noir tentant de sauver Gotham City des crimes qui la ronge, ont un point commun : on y trouve aussi bien des chefs-d'œuvre que des échecs cuisants. Au cinéma, il a fallu attendre la trilogie de Christopher Nolan et l'excellent The Batman de Matt Reeves pour que le justicier retrouve ses lettres de noblesse. Côté consoles et PC, la très bonne série des Batman : Arkham a laissé la place au bide qu'est Suicide Squad : Kill the Justice League.

Pourtant Arkham vit encore. Pas plus tard que le 21 octobre est sorti Batman : Arkham Shadow, un bon jeu qui nous met littéralement dans la peau de l'homme chauve-souris puisqu'il est exclusif au casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. Les joueurs PC et console sont donc lésés, mais ce n'est que provisoire. Warner Bros., qui détient la licence DC dont Batman fait partie, a une très bonne nouvelle pour les fans.

Warner Bros. confirme qu'il va y avoir de nouveaux jeux Batman

“Nous possédons quatre franchises de jeux solides et rentables qui comptent des fans fidèles dans le monde entier : Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC, en particulier Batman. Nous concentrons nos efforts de développement sur ces franchises principales, avec des studios qui ont fait leurs preuves, afin d'améliorer notre taux de réussite“, détaille David Zaslav, PDG de Warner Bros.

C'est donc officiel : Batman va revenir dans un ou plusieurs jeux vidéo. Pour le moment, il n'y a pas plus de précision. En revanche, des rumeurs récentes laissent penser que Rocksteady, le studio à l'origine de la série Arkham, serait à la manœuvre. Il n'a pas travaillé sur un “vrai” Batman depuis 2015 avec l'opus Knight. On espère dans tous les cas que le futur titre sera dans la même veine, et surtout qu'il n'y aura pas d'exclusivité sur telle ou telle console.

Source : Insider Gaming