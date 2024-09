DAZN gratuit pendant 7 jours pour regarder la Ligue 1 en toute légalité

Un essai gratuit de DAZN pendant 7 jours permet de regarder une journée de Ligue 1 sans payer ni passer par le streaming illégal. Une occasion de tester la plateforme sans prendre de risque.

Pour attirer les abonnés, DAZN a proposé pendant une bonne partie du mois de septembre une baisse de prix de ses abonnements incluant la Ligue 1. Cette promotion a désormais pris fin, mais le service de streaming sportif revient à la charge avec une nouvelle offre.

La plateforme annonce en effet une période d’essai de 7 jours, dont il est possible de profiter à partir du 30 septembre et jusqu'au 13 octobre inclus. L'utilisateur peut résilier à tout moment au cours de cette période d'une semaine s'il ne souhaite pas poursuivre l'abonnement et commencer à payer DAZN au mois ou à l'année.

Un essai de 7 jours sur DAZN, avec Ligue 1 incluse

Si vous souscrivez à DAZN pour la Ligue 1, il va bien falloir réfléchir au moment où vous désirez activer votre essai de 7 jours. Vous pourrez au choix visionner les matchs de la 7e journée de Ligue 1, ou ceux de la 8ème journée de Ligue 1, sachant que ces deux journées de championnat sont séparée par une trêve internationale.

Si vous optez pour la 7ème journée de Ligue 1, vous aurez l'opportunité de regarder OM-Angers, Rennes-Monaco, OL-Nantes, Strasbourg-Lens ou encore Nice-PSG. Le programme de la 8ème journée est lui aussi alléchant puisque nous aurons un Monaco-Lille en ouverture, un derby breton Brest-Rennes, PSG-Strasbourg, ou Montpellier-OM pour clôturer le week-end.

Pendant la période d'essai, l'ensemble des contenus diffusés par DAZN et des fonctionnalités proposées par la plateforme (comme l'accès à la FanZone) seront disponibles. En plus de la Ligue 1, le service retransmet notamment le championnat de France de basket-ball, de la boxe et du MMA. Un compte DAZN permet un visionnage sur TV, smartphone, tablette et PC.

Cette offre pourrait aider DAZN France à recruter de nouveaux abonnés, alors que la lutte contre le piratage sportif s'intensifie. Reste que les tarifs pratiqués restent très élevés, principal reproche adressé à DAZN. Maintenant que la promotion de septembre est terminée, les prix reviennent à 29,99 euros par mois avec engagement d'un an et à 39,99 euros mensuels sans engagement.

Source : Foot Mercato