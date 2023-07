Darty propose -79€ de réduction sur un climatiseur mobile Electrolux !

Vous souffrez de la chaleur ? Investissez dans un climatiseur ! En ce moment, Darty propose un modèle mobile Electrolux avec une réduction de -79,01€. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Alors que l'été semble bel et bien installé et que les désormais habituelles canicules devraient bientôt arriver, nombreux sont ceux qui cherchent à adapter leur logement pour se protéger de la chaleur. Mais saviez-vous qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands travaux pour profiter d'une climatisation efficace ? Les climatiseurs mobiles sont nombreux aujourd'hui et très performants. Ils sont de plus abordables !

C'est notamment le cas du climatiseur mobile Electrolux WP71-265WT disponible en ce moment chez Darty avec une réduction exceptionnelle de -9% ! Vous pouvez ainsi vous le procurer pour seulement 769,99€ au lieu de 849€. Réversible et connecté, ce climatiseur va vite devenir votre meilleur ami !

Un climatiseur réversible et connecté pour vous rafraîchir au quotidien

Réversible, le climatiseur Electrolux peut en effet vous rafraîchir en été, mais aussi vous réchauffer en hiver. Très élégant avec son design cylindrique unique, il s'adapte de plus à toutes les pièces et toutes les décorations et vous apporte la température souhaitée avec style et discrétion. Il est en prime accompagné d'une télécommande qui se positionne naturellement au centre du cylindre grâce à un système d'aimant.

Connecté, il s'accompagne d'une application sur votre smartphone qui vous permet d'ajuster la température de votre pièce avec précision où que vous soyez. Il propose aussi le départ différé jusqu'à 24h à l'avance et une interface digitale intuitive et discrète.

Côté écologie, sachez qu'il est économe en énergie et classé A+ pour la Clim et le chauffage. De plus, il utilise un gaz réfrigérant R290 respectueux de l'environnement.

Enfin, on apprécie aussi son aspect mobile qui vous permet de le changer de pièce quand vous le souhaitez pour rafraîchir au mieux l'intégralité de votre logement par exemple. Il intègre des roulettes multi-directionnelles avec des poignées de transport pour des déplacements faciles.