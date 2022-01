Dark Souls 3 : le jeu peut être utilisé par des pirates pour contrôler votre PC

Le jeu Dark Souls 3 sur PC dispose d’une vulnérabilité RCE très inquiétante. Des pirates mal intentionnés peuvent en effet passer par sa partie online afin de prendre le contrôle de votre ordinateur et vous voler vos données. Devant cette faille, le développeur du jeu a décidé de fermer temporairement ses serveurs.

Sorti en 2016, Dark Souls 3 est l’aboutissement de la saga de From Software. Si le jeu est solo, il propose une dimension online pour vous aider dans votre quête. C’est cet aspect qui pose aujourd’hui problème. En effet, une vulnérabilité RCE (Remote Code Execution) a été repérée via le multijoueur.

Cela signifie que des personnes mal intentionnées peuvent utiliser les serveurs de Dark Souls 3 pour infiltrer votre PC si vous y jouez. Inutile de dire que cette faille est extrêmement dangereuse pour vos données et votre machine. En plus de Dark Souls 3, les serveurs de Dark Souls 1 et 2 peuvent aussi être concernés, tout comme ceux du futur Elden Ring qui utilisent la même architecture.

Dark Souls 3 traîne une faille très dangereuse pour votre PC

Cette faille est présente depuis longtemps, mais elle a été révélée au monde il y a seulement quelques jours. Lors d’un live Twitch, le streamer The__Grim__Sleeper était tranquillement en train de jouer à Dark Souls 3 lorsque son jeu crash. Une voix générée par ordinateur se fait alors entendre, critiquant sa façon de jouer. Plus encore, l’application Power Shell s’ouvre toute seule sur son PC.

Heureusement pour lui, The__Grim__Sleeper n’a pas été ciblé par un pirate, mais par un développeur anonyme qui souhaitait mettre en lumière cette faille. Selon The Verge, il a prévenu le développeur From Software de la chose mais a été ignoré. Il s’est donc mis en tête de pirater des streamers afin de montrer la dangerosité des serveurs de Dark Souls 3.

Si vous avez actuellement Dark Souls 3 d’installé sur votre PC, pas d’inquiétude, cependant. From Software a finalement pris connaissance de la faille et les serveurs ont été désactivés temporairement, le temps de trouver une solution. Le jeu peut donc toujours être lancé, mais il faudra faire une croix sur le online. Si vous jouez sur console, sachez que cette version n’est pas concernée.