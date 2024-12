Dans quel pays dort-on le mieux en 2024 ? Quel est le plus stressé ? Voici le classement

Le fabricant d'anneaux connectés Oura révèle son bilan 2024, dans lequel il classe les pays selon des critères de santé comme le niveau de stress, le nombre de pas effectué par jour ou la qualité du sommeil. Alors, verdict ?

Vous reprendrez bien un petit bilan ? Impossible d'y échapper à mesure que la fin de 2024 approche. Cette fois-ci, c'est l'occasion de se pencher sur les pays du monde où la santé au sens large est la meilleure, ou la pire. Les données proviennent d'Oura, fabricant d'anneaux connectés bien avant que Samsung s'y mette avec son Galaxy Ring. La marque a analysé les informations récoltées dans les pays où au moins 2 000 personnes sont abonnés Oura, puisqu'elle fonctionne sur un système de formules à souscrire.

Au total, 4 critères ont été retenus : le nombre de pas moyen par jour, la qualité du sommeil, l'âge cardiovasculaire et le niveau de stress. Les grands gagnants changent en fonction de la catégorie.

L'Irlande est ainsi le pays où l'on marche le plus, avec 10 079 pas quotidiens. Il est suivi de près par l'Estonie (9 961), le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord (9 925), la Suède (9 894) et la Tchéquie (9 868). Notez que tous ces pays sont situés en Europe, dont la culture de la marche est plus importante qu'ailleurs, notamment aux États-Unis plutôt centrés sur la voiture.

Oura dévoile son classement des pays les plus (et les moins) en forme en 2024

Pour ce qui est du sommeil, ce sont les Néo-Zélandais qui dorment le mieux. Ils affichent un score de 79,9 (plus il est haut, meilleur est le sommeil). Juste derrière, on trouve leur voisins Australiens (78,7). Viennent ensuite la Suède (78,5), la Finlande (78,4) et l'Autriche (78,2).

Les pays nordiques dominent le classement de l'âge cardiovasculaire. La Suède prend la première place avec un cœur 2,63 années plus jeune que l'âge réel. En 2e position, la Norvège (2,46). Les écarts sont globalement faibles : Pays-Bas en 3e (2,42) puis Suisse (2,37) et Danemark (2,35).

Voici qui est le pays le plus stressé en 2024 selon Oura

Enfin, les États-Unis remportent la palme du pays le plus stressé. En moyenne, ses habitants subissent 105 minutes de stress chaque jour. La Norvège arrive ensuite, suivie par les Pays-Bas, le Canada et l'Estonie. Notez qu'Oura mesure aussi bien le stress psychologique que physique. Faire du sport en est une forme, autrement dit ce n'est pas forcément une mauvaise chose.

Nous en apprenons également plus sur les jours les plus stressants de la semaine, tous pays confondus. Le dimanche est celui pendant lequel les gens sont le plus détendus. Malgré la perspective de reprendre le travail le lendemain, ils arrivent visiblement à le consacrer à la détente et au repos.

Quant au jour où les utilisateurs d'anneaux Oura enregistrent le plus de stress, il s'agit du vendredi. Là encore, c'est probablement dû au fait que beaucoup profitent de l'arrivée du week-end pour se lancer dans une séance de sport. Ou bien il faut mettre ça sur le compte des sorties entre amis, possibles sources de stress physiologique, mais positif celui-ci.

Et la France dans tout ça ? Elle n’apparaît dans aucune des catégories citées. Soit l'Hexagone ne rempli pas le critère de sélection pour entrer dans l'étude, soit il se situe dans le “ventre mou” du classement, entre la 8e et la 6e place par exemple. Dans ce dernier cas, peut-être que les bonnes résolutions de 2025 lui permettront de finir dans les premiers l'an prochain.