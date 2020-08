Cyberpunk 2077 : tous les DLC seront gratuits

Cyberpunk 2077 est attendu pour novembre prochain. A l’instar de The Witcher 3, titre précédent de CD Projekt Red, ce nouveau jeu proposera des DLC gratuits dans les premiers mois de son existence. Une initiative à saluer et qui est logique pour le développeur.

C’est le jeu le plus attendu de cette année, celui qui doit refermer brillamment cette génération de consoles et démarrer la nouvelle : Cyberpunk 2077. Aujourd’hui, le développeur assure que son titre aura le droit à des DLC gratuits dans ses premiers mois de vie, à l’instar des trois The Witcher.

Ainsi, les joueurs pourront profiter de mises à jour complètement gratuites comme ce fut le cas pour les jeux précédents. Si aucune information n’a été donnée sur ces dits DLC, on peut imaginer des améliorations similaires à ce qu’il s’est fait par le passé, comme l’inclusion de nouvelles quêtes, de nouvelles armures, de nouveaux modes de jeu, des nouveaux designs pour les personnages, de nouvelles options de personnalisation…

A lire aussi – Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateforme… toutes les infos

Une chose logique de la part de CD Projekt, qui en plus de mettre à jour gratuitement ses jeux, a pour habitude de proposer à la vente une version améliorée de ces derniers regroupant toutes ces bonus quand ceux-ci sont tous sortis.

Les DLC gratuits, pas les extensions

Notons que nous parlons là des DLC. Heart of Stone ou encore Blood and Wine (The Witcher 3) n’entrent pas dans cette catégorie. Aventures de plus d’une dizaine d’heures chacune, ce sont en réalité des extensions vendues une trentaine d’euros à leur sortie. On ne sait pas si Cyberpunk profitera de tels contenus, mais vu leur succès sur The Witcher 3, leur absence serait étonnante.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 sort le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X et PC. Il s’agit là de la nouvelle licence du studio polonais qui troque l’heroic fantasy pour un univers de science-fiction. Cette fois, le joueur sera lâché dans une immense ville et incarnera un personnage à la première personne. Un jeu attendu de pied ferme par tous les fans et qui se fait attendre. Il avait en effet été annoncé en 2013.