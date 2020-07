Cupra el-Born : découvrez la première voiture 100 % électrique de la marque sportive de Seat

Cupra, la marque sportive de Seat, a présenté son premier véhicule 100 % électrique. Il s’appelle el-Born. Basé sur la plate-forme MEB de Volkswagen, il est équipé d’une batterie de 77 kWh offrant une autonomie annoncée de 500 kilomètres et d’un moteur de 150 kW, propulsant la voiture de 0 à 50 km/h en moins de 3 secondes.

Au sein du groupe Volkswagen, Seat n’est pas forcément celle qui affiche le plus grand catalogue de modèles 100 % électriques. Mais elle compte bien participer activement à l’électrification générale du marché. La marque a annoncé un énorme investissement de 5 milliards d’euros en Espagne pour le développement de voitures électriques. Et elle a présenté la Mii Electric (à ne pas confondre avec les avatars des joueurs sur Wii et Wii U), une petite citadine concurrente de la Zoe de Renault.

Cette semaine, Seat a dévoilé un second modèle : la Cupra el-Born. C’est un modèle beaucoup plus ambitieux technologiquement et commercialement. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’un modèle de la marque Cupra, filialisée par Seat en 2018. Cette marque pourrait être comparée à la gamme R de Volkswagen : des motorisations sportives, un design léché et de belles prestations. Nous sommes clairement sur du haut de gamme. La Cupra el-Born répond donc à ce positionnement, qui devrait la placer face à la Tesla Model S, par exemple.

Une cousine sportive de l’ID.3 de Volkswagen

La Cupra el-Born n’est pas inconnue aux yeux des spécialistes du marché automobile : cette voiture électrique reprend le concept Seat el-Born présenté au salon de Genève en 2019. Fabriquée en Allemagne et basée sur la plate-forme Volkswagen MEB (la même que l’Audi Q4 e-tron, attendu en 2021, et que l’ID.3), la Cupra el-Born profite d’un châssis qui a été retravaillé depuis l’année dernière. À l’intérieur, l’habitacle est épuré. Un écran tactile pour l’ordinateur de bord. Un affichage tête haute en réalité augmentée. Et, pour confirmer l’esprit sportif, des sièges baquets et un nouveau volant.

Côté performance, la Cupra el-Born est équipée d’un moteur 150 kW (équivalent de 201 chevaux) offrant une accélération de 0 à 50 km/h en moins de 3 secondes et de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. La batterie installée est un modèle 77 kWh (82 kWh bruts). Avec elle, Seat promet une autonomie de 500 km. Rappelons que l’autonomie annoncée à Genève en 2019 était un peu moindre : 420 km WLTP. Elle est compatible charge rapide 100 kW, offrant une autonomie 260 km en la chargeant 33 minutes seulement.

Les prix de la Cupra el-Born et les différentes finitions n’ont pas été annoncés par la marque. Elle aura cependant tout le temps pour cela, puisque la commercialisation en France n’est pas attendue avant 2021 (sans plus de précision).