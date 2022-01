Crysis 4 enfin annoncé, il va encore mettre votre PC à genou

Crysis 4 a été annoncé par Crytek. Ce nouvel épisode de la saga a été dévoilé via un teaser cryptique. Aucune image du titre pour l’instant mais une chose est sûre, ce devrait être une démonstration technique.

Le quatrième volet de Crysis a été annoncé ! Quelques minutes après avoir fuité sur les réseaux sociaux chinois, le studio Crytek a levé le voile sur ce nouveau titre. Pas d’images ni même de promesses en ce qui concerne les graphismes, juste un teaser de 47 secondes avec la mention « rejoignez l’aventure, devenez le héros ».

Ce teaser montre une séquence très stylisée qui évoque des buildings en ruines. Pour rappel, le deuxième et le troisième volet se déroulaient à New York, d’abord attaquée par les aliens, puis complètement ravagée. Il ne serait pas étonnant que cet épisode 4 nous amène de nouveau dans la grosse pomme.

Crysis 4, le jeu qui va mettre votre PC à genou ?

Crytek s’est toujours fait une spécialité de sortir des FPS certes classiques, mais qui ont la particularité de tout miser sur les graphismes afin de montrer les capacités du moteur Cry Engine. Ça a été le cas avec le premier Far Cry en 2004, puis avec Crysis en 2007. Crysis 2 est lui sorti en 2011 et Crysis 3 en 2013. Cela fait donc 9 ans que nous attendons une suite. Gageons que ce nouveau titre mette nos PC à genoux.

A lire aussi – Test de Mass Effect Legendary Edition : un remaster parfait pour (re)découvrir la saga culte

Crysis est déjà revenu sur le devant de la scène l’année dernière avec une version remastered de la trilogie. Les jeux avaient connu un ravalement de façade au niveau du visuel et étaient enfin jouables dans des conditions modernes. Une manière de remettre dans le bain les joueurs en amont de la sortie de ce quatrième épisode.

Pour rappel, Crysis vous met dans la peau d’un super soldat doté d’une combinaison qui s’adapte à toutes les situations. Il s’agit d’un FPS couloir qui certes n’est pas le plus original au niveau de son système de jeu, mais qui est efficace. Le premier Crysis en 2007 avait tout simplement été une claque visuelle et seuls les PC les plus puissants de l’époque pouvaient le faire tourner. Nous devrions avoir de nouvelles informations sur ce nouveau volet d'ici peu.