Couvre-feu : France Télévisions diffuse un film chaque soir pour divertir les Français confinés

Pendant le couvre-feu, France Télévisions va diffuser un film tous les soirs afin de divertir les Français interdits de sortie. Chaque soir, une chaîne du groupe diffusera ainsi un long métrage sorti au cinéma.

Afin d'endiguer la propagation du coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs régions et villes de France : l'Île-de-France, Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. Pour se déplacer entre 21h et 5h du matin, les Français résidents dans ces villes doivent impérativement se munir d'une attestation dérogatoire de déplacement.

“Pour divertir et rassembler les familles” pendant la crise sanitaire, France Télévisions s'est engagé à diffuser un film tous les soirs. “Dans le contexte de crise sanitaire et d’évolution de la Covid19 dans le pays, France Télévisions s'adapte et propose tous les soirs sur une de ses antennes un film de cinéma. La plateforme France.tv proposera également une large sélection de films à voir ou à revoir” annonce France Télévisions dans un communiqué de presse.

France Télévisions bouleverse sa programmation suite au couvre-feu

Tous les soirs, un film sorti au cinéma sera proposé sur une des chaînes du groupe France Télévisions. Le long métrage sera diffusé en prime time, sauf le vendredi où il sera proposé en seconde partie de soirée. Ainsi, France 4 diffusera un film familial et jeunesse le samedi soir. Le dimanche, France 2 proposera un film grand public aux téléspectateurs. Enfin, France 5 diffusera un film issu du patrimoine français le lundi soir. Le reste de la semaine, les autres chaînes du groupe audiovisuel diffuseront des métrages du cinéma. France Télévisions révélera le programme complet ultérieurement.

“France Télévisions réaffirme son utilité publique au plus près du téléspectateur en offrant une programmation cinématographique exceptionnelle” avance le communiqué. Pour rappel, France Télévisions avait déjà bousculé sa programmation lors des mesures de confinement annoncées en mars dernier. C'est le cas des autres chaînes de France, dont TF1 qui avait proposé toute la saga Harry Potter. On s'attend à ce que d”autres chaînes et services emboîtent le pas à France Télévisions dans les jours à venir.