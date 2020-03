Coronavirus : ce pilote d’avion génial a dessiné un message de prévention dans Google Maps

Un pilote d’avion de tourisme s’est amusé à dessiner le message de prévention « Stay Home » en écho aux mesures de protection contre la pandémie de coronavirus, sur Google Maps. Il a pour cela suivi un plan de vol un peu particulier…

Un peu de légèreté dans ce monde confiné. Vous connaissez peut-être le site Flightradar, qui permet de consulter une carte en live de tous les avions en train de voler à un instant T. Le site permet également de consulter des plans de vol à partir du moment où ils sont disponibles. Plan de vol qui est ensuite ajouté sous la forme d’un calque sur une carte Google Maps.

L’idée était à la base de voir à quel point le volume du trafic aérien était impacté par les mesures pour endiguer l’épidémie. Notamment les nouvelles restrictions décrétées par les Etats-Unis à l’encontre des passagers venus d’Europe… lorsque nous sommes par hasard tombé sur le plan de vol qu’un avion de tourisme a écrit d’une manière pour le moins originale dans le ciel ce matin.

L’avion de tourisme, un Diamond DA40 Diamond Star, a décollé de l’aéroport de Wiener Neustadt (Autriche) ce lundi 16 mars 2020 vers 12:27 (le plan de vol débute sur piste à 9:40) pour atterrir près d’une heure plus tard, dans un aéroport de la ville de Graz (Autriche). Un premier virage aux alentours de Waldschule est le coup d’envoi d’une première lettre S, suivi de manoeuvres, pour écrire les lettres T, A, Y, H, O, M, E, avant de revenir sur Graz.

Ainsi on peut lire clairement en regardant son plan de vol le message « Stay Home » (Restez chez vous en français) qui semble une référence au coronavirus. On n’en sait néanmoins pas plus, ni sur le pilote dont l’identité n’est pas connue, ni sur les raisons qui l’ont conduit à se servir de son plan de vol pour écrire ce message.

Source : Flightradar