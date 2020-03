Coronavirus : comment signer l’attestation de déplacement depuis votre smartphone

Si vous n’avez pas d’imprimante pour remplir l’attestation de déplacement dérogatoire, vous pouvez utiliser votre smartphone, iOS ou Android, et une application gratuite. Cette dernière permet de remplir l’attestation et ainsi de pouvoir se déplacer pour les raisons autorisées lors de la période de confinement, sans risque d’être verbalisé pour infraction.

Hier soir, le Président de la République a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Parmi ces mesures, la plus importante au quotidien est le confinement de la population pendant une durée de 15 jours minimum. Les détails pratiques de cette mesure ont été précisés sur le site du Ministère de l’Intérieur. Nous avons d’ores et déjà publié dans nos colonnes un article sur cette mesure et sur l’attestation de déplacement dérogatoire.

Cette attestation, que vous pouvez télécharger sur le site du Ministère (et en fin de cet article), est nécessaire si vous devez vous déplacer pendant la période de confinement. Sur ce document se trouve une déclaration sur l’honneur qui affirme que vous sortez de chez vous pour l’une des raisons permettant de déroger à l’obligation. Vous devez d’ailleurs y cocher la raison. Une date et une signature sont également obligatoires. Sans ce document, vous risquez une amende de 38 euros (montant qui augmentera dans les prochains jours à 135 euros).

Comment remplir l’attestation avec un smartphone ?

Seulement, de moins en moins de foyers sont en mesure de produire ce document au format papier. Mais sachez qu’il est tout à fait possible de l’utiliser de façon entièrement dématérialisée. Pour cela, il vous suffit d’un smartphone (ou d’une tablette) et d’une application : Acrobat Reader. Voici comment faire :

Téléchargez Acrobat Reader sur l’App Store ou le Play Store. L’application est gratuite (et vous servira toujours si vous avez des documents PDF à stocker ou à modifier).

Téléchargez le modèle vierge de l’attestation de déplacement dérogatoire sur le site du Ministère de l’Intérieur (ou ci-dessous). Vous pouvez choisir de le stocker dans la mémoire de votre téléphone ou de l’importer directement dans l’application Acrobat. Dans le premier cas, il vous faudra rechercher le PDF téléchargé avec « Gestionnaire de Fichiers » sous Android ou « Fichiers » sous iOS.

En ouvrant le formulaire avec Acrobat, sélectionnez l’outil pour remplir et signer l’attestation. Renseignez les champs selon votre situation et signez-le. N’oubliez pas de sauvegarder le document afin qu’il soit accessible si vous êtes contrôlé.

Notez que le formulaire n’est pas bloqué. Tous les champs, hormis la signature, sont modifiables après coup. Cela veut dire que vous pouvez le réutiliser en fonction de la situation (aujourd’hui pour faire des courses, demain pour aller chez un médecin) et de la date.

Cliquez ici pour obtenir et télécharger l’attestation de sortie obligatoire