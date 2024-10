Copilot pourrait bientôt générer des images en direct pendant vos conversations

Microsoft veut vraiment faire de Copilot l’IA la plus intéressante du marché si l’on en croit un nouveau brevet déposé par l’entreprise, qui dévoile déjà sur quoi travaille l’entreprise.

Un brevet récemment publié par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) le 10 octobre 2024 révèle que Microsoft travaille sur une fonctionnalité inédite pour Copilot. Ce document de 20 pages, initialement déposé le 5 avril de l'année précédente, décrit un système capable de convertir l'audio en images générées par IA.

Le fonctionnement de cette technologie est assez fascinant. Lors de réunions ou de conférences, le système capturera la voix des participants via un microphone et la transformera instantanément en texte. Ce texte est ensuite segmenté en phrases, chaque segment étant résumé par un modèle de langage pour créer des invites de génération d'images.

Copilot devrait bientôt devenir encore plus pratique

Microsoft envisage de déployer cette fonctionnalité principalement sur Teams. Les images générées par l'IA s'afficheraient en temps réel sur un écran, évoluant au fil de la conversation. Ainsi, lorsque l'orateur change de sujet, les illustrations s'adaptent automatiquement, offrant un support visuel dynamique et pertinent.

L'entreprise explique sa vision : « Lorsque des images complètent la communication verbale, elles clarifient les concepts et facilitent leur compréhension, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes apprenant mieux avec des supports visuels ».

Cette innovation s'inscrit dans le cadre de l'abonnement Microsoft 365 Copilot, principalement destiné aux entreprises. Ce plan intègre l'assistant IA dans toutes les applications Microsoft 365 (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, etc.), avec en prime une sécurité de niveau entreprise et l'accès à Copilot Studio.

Cependant, il est important de noter que le dépôt d'un brevet ne garantit pas systématiquement le lancement d'un produit. Dans l'industrie technologique, il est courant que les entreprises déposent des brevets pour protéger leurs innovations et prévenir la concurrence, sans nécessairement concrétiser chaque idée. Malgré cette réserve, cette avancée potentielle de Microsoft pourrait bien lui permettre de repousser les limites de l'IA, et offrir des interactions homme-machine toujours plus riches et intuitives dans un avenir proche. Il reste maintenant à voir si une telle fonctionnalité verra ou non le jour d’ici les prochains mois.