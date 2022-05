Consulter son smartphone reste le 1er réflexe des Français au réveil

NordVPN vient de publier une nouvelle étude relative aux habitudes numériques matinales des Français. Sans surprise, consulter son smartphone avant d'être sorti du lit reste le premier réflexe de nombreux citoyens. Bien entendu, cette pratique est plus ou moins répandue selon les tranches d'âge.

Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, le smartphone s'est démocratisé et a pris une place importante dans notre vie. D'après une récente étude publiée par le cabinet américain AppAnnie, nous passons en moyenne de plus de 4 heures par jour sur notre téléphone. En France et comme le rappelait l'INSEE en début d'année, 94 % des 15-29 ans possèdent un smartphone.

Partant de ces différents constats, la société NordVPN, connue l'un des leaders mondiaux du marché des VPN, vient de publier un rapport relatif aux habitudes numériques matinales des Français. L'entreprise a axé son analyse sur trois points précis :

À quelle heure les Français commencent-ils à utiliser leur smartphone, tablette, PC portable ou TV ?

Que font les Français le matin ?

Que pensent-ils de leurs habitudes numériques et que changeraient-ils ?

Concernant la 1ère interrogation, le résultat obtenu ne fait que concerter les études précédemment citées. 77% des sondés de la génération Z (18-24 ans) utilisent leur smartphone dès le réveil, avant même de sortir du lit. Une pratique adoptée majoritairement par la génération Y (25-40 ans), à hauteur de 68%. À contrario, les membres de la génération X (41-56 ans) et des Baby Boomers (57-75 ans) préfèrent plutôt se lever avant de consulter leurs appareils (44% et 22%).

Le smartphone, l'appareil le plus utilisé par les Français au réveil

Vous l'aurez compris, l'accès au monde numérique reste donc l'une des priorités des Français au réveil. Les smartphones restent les appareils les plus utilisés à hauteur de 82%, suivis de la TV (35%), des ordinateurs (33%) et des tablettes (20%). Concernant les activités pratiquées, les réseaux sociaux restent le premier réflexe, tout catégorie d'âge confondue. On trouve ensuite la lecture de l'actualité (46% des sondés), la messagerie instantanée (49%) puis enfin les applications liées au travail à hauteur de 30% (mails professionnels, Google Drive, Microsoft Teams, etc.). Dans le Top 6 des applications les plus utilisées le matin, Facebook occupe la 1ère place avec 57%, suivi de Messenger (36%) et Instagram (33%). WhatsApp, YouTube et Snapchat ferment la boucle.

En guise de conclusion, les équipes de NordVPN ont cherché à connaître les opinions des sondés concernant leurs habitudes numériques matinales. Sans surprise, les attitudes concernant l'utilisation du smartphone varient d'une tranche d'âge à une autre. D'un point de vue globale, 61% des sondés affirment ne rien vouloir changer à leurs habitudes, tandis que 25% aimeraient moins utiliser leur smartphone. Dans le détail :

32% des sondés se sentent accros à leur smartphone

27% se sentent distraits par leur smartphone

26% affirment perdre leur temps en consultant leur smartphone

19% se sentent coupables de trop utiliser leur smartphone

Pour obtenir les résultats de cette enquête nationale, NordVPN a interrogé 1002 Français âgés d'au moins 18 ans, représentatifs en termes de genre, d'âge et de lieu de résidence.