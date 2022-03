Nintendo Switch OLED : la console est de retour à un bon prix, vite !

Ne ratez surtout pas ce bon plan sur la Switch OLED chez Amazon ! En ce moment, le géant de l'e-commerce propose la dernière console de Nintendo à 310,49 euros. Tous les détails de ce nouveau deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Depuis sa sortie à l'automne 2021, la Switch OLED de Nintendo est rarement en promotion sur les sites de commerce en ligne les plus connus dans l'Hexagone.

Mais actuellement, Amazon fait plaisir à ses clients en leur permettant d'avoir la Nintendo Switch OLED avec une paire de Joy-Con bleu Néon/rouge Néon au tarif précis de 310,49 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le produit était aux alentours des 340 euros depuis le début du mois de mars. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile.

Pour rappel, la Nintendo Switch OLED est dotée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console embarque de 64 Go de mémoire qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie.