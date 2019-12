Connecter les iPhone à Internet par satellite : le nouveau projet fou d’Apple

Apple aurait monté une équipe d’ingénieurs pour travailler sur un projet secret : connecter ses smartphones à Internet par le biais des réseaux satellitaires. L’objectif imposé à cette équipe serait d’apporter une solution dans les cinq prochaines années. Reste à savoir quel est le but pour l’utilisateur final.

Les satellites servent aujourd’hui en téléphonie principalement à offrir un moyen de géolocaliser l’appareil (grâce à la fameuse triangulation). Les satellites « GPS » (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS) diffusent en continu des informations pour épauler le capteur à se positionner sur une carte.

Les satellites ne servent pas qu’à ça. Il en existe aussi une autre forme de connectivité par GPS : l’accès à Internet. Des opérateurs comme NordNet en France proposent des forfaits grand public pour les zones blanches de l’ADSL et de la 4G. La voie montante est toujours terrestre, mais la voie descendante est satellitaire.

Et si cette connectivité était adaptée à la téléphonie mobile ? Selon Bloomberg, Apple aurait monté une équipe d’une douzaine de chercheurs dont le but est de développer une technologie permettant aux iPhone de se connecter à Internet en profitant des satellites. Ces ingénieurs, réunis dans une équipe « secrète », seraient des spécialistes de l’aérospatial, des satellites et de la conception d’antennes.

Des résultats attendus d’ici 5 ans

Le projet est loin d’être de la science-fiction. Et Apple a même des objectifs très concrets, puisque Tim Cool aurait demandé à cette équipe de chercheurs de déboucher sur une solution technologique d’ici les cinq prochaines années. Soit avant la fin de 2024. Cela ne veut pas dire que la cuvée 2024 sera compatible, puisqu’il faudra certainement un peu de temps pour adapter la solution à la compacité des téléphones.

Le but de cette connectivité par satellite n’est pas explicite. Il pourrait s’agir d’une nouvelle fonctionnalité qui améliorerait l’utilisation d’Apple Plans et la géolocalisation. Il pourrait s’agir aussi de mettre en place un moyen de distribuer les mises à jour directement sur les smartphones sans passer par le réseau téléphonique.

La source de cette fuite ne précise pas non plus comment Apple compte créer cette connectivité. La firme compte-t-elle, comme Amazon, tenter de déployer ses propres satellites, ou s’appuiera-t-elle sur un réseau existant, s’équipant seulement de technologie de communication aérospatiale ? Selon la réponse à ces questions, le modèle économique et l’utilité des recherches de cette équipe secrète ne seront évidemment pas les mêmes.

