Maintenir son smartphone Android à jour est essentiel. D'abord pour bénéficier des dernières fonctionnalités proposées, mais aussi pour garantir sa sécurité. On vous explique comment le faire en quelques étapes simples.

À l'image des nos PC, nos consoles de jeu ou nos tablettes, notre smartphone a besoin d'être régulièrement mis à jour pour continuer à fonctionner dans les meilleures conditions. En premier lieu, cela vous permet de bénéficier des dernières fonctionnalités disponibles. Deuxièmement, les MAJ embarquent également des patchs de sécurité qui permettent de garantir la protection de votre appareil contre d'éventuelles failles ou des tentatives de piratage.

Les mises à jour permettent également de corriger des bugs qui vous rendent la vie dure sur votre appareil. Bon parfois, c'est aussi l'inverse… Les exemples de mises à jour qui s'invitent avec quelques bugs ne manquent pas. Néanmoins, les constructeurs se chargent généralement de corriger le tir rapidement. Quoiqu'il en soit, maintenir son smartphone à jour est donc toujours un bon réflexe à avoir.

Vérifier votre version d'Android

Avant de vous expliquer comment télécharger les dernières mises à jour Android disponibles, il faudra vous renseigner sur un point crucial, à savoir : sur quelle version d'Android tourne actuellement votre smartphone ?

Pour dénicher cette information, rien de bien compliqué. Il suffit de suivre ces étapes. Notez que pour les besoins de ce tutoriel, nous avons réalisé nos captures sur un Google Pixel 7. Mais pas d'inquiétude si vous avez un appareil d'une autre marque, les étapes restent similaires (l'affichage et l'intitulé des menus pourront varier sensiblement) :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre appareil, soit en passant par la grille des applications ou par le raccourci disponible dans la fenêtre de configuration rapide (balayez l'écran du haut vers le bas, puis vers le bas pour voir l'icône en forme de roue crantée)

de votre appareil, soit en passant par la grille des applications ou par le raccourci disponible dans la fenêtre de configuration rapide (balayez l'écran du haut vers le bas, puis vers le bas pour voir l'icône en forme de roue crantée) Sous la catégorie Système , appuyez sur l'onglet À propos du téléphone

, appuyez sur l'onglet Maintenant, faites défiler jusqu'à tomber sur l'onglet Version d'Android et cliquez dessus

Sur cette page, vous pourrez notamment savoir sur quelle version d'Android tourne actuellement votre smartphone, à quelle date vous avez téléchargé la dernière mise à jour de sécurité Android et enfin à quelle date vous avez téléchargé la dernière mise à jour du système Google Play.

Concrètement, si vous constatez qu'il ne s'agit pas de la dernière version Android disponible (Android 15 vient par exemple de débarquer sur de nombreux appareils), c'est peut-être parce que votre constructeur n'a pas encore déployé la mise à jour sur votre smartphone. Pour rappel, chaque marque a une politique bien spécifique.

Par exemple, Google propose 7 ans de mises à jour logiciel Android et 7 ans de mises à jour de sécurité depuis le lancement des Pixel 8 et 8 Pro en septembre 2023. Du côté de Samsung, c'est aussi 7 ans de suivi sur ses appareils les plus récents, et 4 ans sur les plus vieux (du moins, du Galaxy S21 au S23). Cliquez ici pour savoir précisément combien d'années il reste à votre smartphone.

Comment télécharger la dernière mise à jour Android pour votre smartphone ?

Maintenant que vous en savez plus sur l'état de votre smartphone, nous allons voir ensemble comment le mettre à jour. Avant de procéder, veuillez bien à être connecté à un réseau Wi-Fi, histoire de ne pas entamer sévèrement votre enveloppe de données mobiles. En outre, assurez-vous d'avoir suffisamment de batterie. Pour cause, l'opération peut durer plusieurs dizaines de minutes et si votre smartphone venait à s'éteindre durant le processus, vous pourrez rencontrer quelques problèmes… Enfin, soyez bien conscient que vous ne pourrez rien faire durant l'intégralité du processus. Donc si vous avez besoin de votre smartphone dans l'immédiat, reportez à plus tard.

Vous êtes parés ? Voyons maintenant comment mettre à jour votre smartphone Android :

Comme tout à l'heure, rendez-vous dans les Paramètres de votre appareil

de votre appareil Cherchez maintenant l'onglet Système , puis Mise à jour du système ou Mises à jour logicielles (l'appellation peut varier selon votre smartphone)

, puis ou (l'appellation peut varier selon votre smartphone) Si une mise à jour est en attente, vous aurez le droit à une bref présentation des nouveautés introduites avec le patch

Cliquez sur Redémarrer maintenant pour lancer le processus ou bien sur Redémarrer après 02:00 pour déclencher le téléchargement durant la nuit

Fait important, votre smartphone ne fera pas de distinguo entre les mises à jour majeures d'Android et les patchs de sécurité. Dans tous les cas, il est important de télécharger ces différentes mises à jour. Forcément, les premières sont plus excitantes puisqu'elles introduisent généralement une nouvelle version d'Android (et son lot de fonctionnalités inédites). Les secondes toutefois ne doivent pas être négligées, elles assurent une protection optimale pour votre appareil et viennent corriger d'éventuelles failles de sécurité repérées récemment.