Comment regarder le Tournoi des 6 Nations en streaming depuis l’étranger ?

C’est France TV, diffuseur historique du Tournoi des 6 Nations qui retransmet les matchs de l’édition 2025. Mais au cas où vous seriez en déplacement à l’étranger, il devient plus compliqué d’accéder au live et au replay. On vous dit comment y remédier.

L’intégralité des matchs du Tournoi des 6 Nations 2025, y compris ceux du XV de France, est à suivre sur France 2. Vous pouvez également regarder le direct ou le replay du tournoi en streaming grâce à l’application France.tv. Mais de nombreux passionnés du ballon ovale ont déjà eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir accéder à France.tv pendant qu’ils étaient hors du pays.

Si vous êtes en voyage et que France 2 est accessible localement via un opérateur TV, vous pouvez éventuellement y regarder le Tournoi des 6 Nations, avec les commentaires en français. Il se pourrait toutefois qu’en raison des contraintes locales liées aux droits de diffusion, les matchs ne soient pas accessibles sur la chaîne depuis l’étranger.

Il restera l’option de l’application France.tv, mais il suffit d’essayer pour se rendre compte que la plateforme est bloquée à l’étranger. En effet, si France.tv détecte que votre adresse IP n’est pas française, un message s’affiche à l’écran, vous informant que le streaming n’est pas disponible depuis cette région. Vous devez donc être en France pour y accéder.

Comment regarder le Tournoi des 6 Nations sur France 2 depuis l’étranger ?

Si vous ne voulez pas regarder le tournoi sur l’une des chaînes locales de votre pays d’accueil, vous pourrez encore opter pour le plus simple : France TV. En effet, en utilisant un VPN pour faire croire que vous êtes en France, le géo-blocage de l’application disparaît comme par magie.

Vous pouvez ainsi revenir virtuellement en France et suivre les matchs du Tournoi des Six Nations comme si vous y étiez. C’est donc une astuce simple, mais très efficace. Voici comment procéder :

Téléchargez l’application France.tv (disponible sur le Play Store et l’App Store)

Téléchargez et installez une application VPN de votre choix : NordVPN par exemple. Nous vous recommandons une application payante pour la disponibilité de serveurs français, la sécurité, mais aussi la stabilité du streaming.

NordVPN par exemple. Nous vous recommandons une application payante pour la disponibilité de serveurs français, la sécurité, mais aussi la stabilité du streaming. Sélectionnez un serveur en France et connectez-vous

Ouvrez l’application France.tv et accédez au streaming en direct ou au replay de France 2. Si vous êtes bien connecté sur un serveur VPN situé en France, vous accéderez au live sans restriction.

Les VPN peuvent ralentir la connexion Internet et rendre le streaming instable. La qualité de la diffusion dépend entre autres du nombre de serveurs proposés par le fournisseur de service. NordVPN dispose de plus de 300 serveurs à Paris et à Marseille, parmi ses plus de 7000 serveurs dans le monde. Le risque de surcharge est donc très faible. De quoi bénéficier d'une expérience de streaming rapide.

Quid des prochaines éditions du Tournoi des Six Nations ?

En France, l'accord de diffusion actuel prend fin en 2025. De nouvelles attributions doivent donc avoir lieu pour les prochaines éditions du Tournoi des 6 Nations. Cette fois-ci, France Télévision ne devrait pas se reposer sur ses lauriers puisque TF1 semble vouloir tout mettre en œuvre pour attirer la compétition dans son giron.

À défaut de décrocher les droits pour l'intégralité du tournoi, la première chaîne de France espère surtout acquérir les droits de diffusion des matchs du XV de France. Rien n'est donc joué d'avance. Le résultat des attributions sera connu dans le courant de l'année.