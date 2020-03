Comment interdire à Google Assistant d’enregistrer vos conversations

Google garde une trace de toutes vos interactions avec ses applications et services, et c’est aussi le cas des enregistrements voix des enceintes Google Home et Google Assistant. Heureusement, il est possible de profiter de toutes leurs fonctionnalités, sans que Google ne stocke tout dans ses bases de données !

Google conserve par défaut une trace de toutes vos interactions et données personnelles que vous générez au fil de votre utilisation. Cette collecte de données permet à Google de mieux personnaliser l’expérience utilisateur, et dans une large mesure de lui proposer de la publicité toujours plus ciblée.

Pour autant, dans le cas de Google Assistant et des produits Google Home, si Google dépense autant d’argent et de ressources serveur pour tout enregistrer c’est que les assistants et enceintes connectées s’améliorent en permanence grâce à l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine. Qu’il faut alimenter avec un immense volume de données.

Or depuis que ces assistants se sont frayé une place de choix dans les foyers, quelques scandales ont éclaté. Notamment lorsque Google a eu recours à des opérateurs humains pour améliorer la reconnaissance vocale. Au risque de partager des enregistrements contenant des informations parfois sensibles et identifiables à l’insu des utilisateurs.

Comment désactiver l’enregistrement des conversations par Google

Heureusement, il est facile de désactiver cet enregistrement des conversations dans votre Historique d’activité :

Connectez-vous à la page Activité de votre compte Google en cliquant sur ce lien

Cliquez sur le menu hamburger en haut à gauche puis allez dans Commandes relatives à l’activité

Dans la première section, décochez Inclure les enregistrements vocaux et audio

L’enregistrement de vos conversations vocales est désormais désactivé. Notez en revanche que les enregistrements déjà effectués restent sur les serveurs de Google. Vous pouvez néanmoins les supprimer individuellement via votre historique d’activité. Le cas échéant, vous pouvez suivre ce tutoriel pour supprimer l’intégralité de votre historique d’activité des commandes vocales.

Avez-vous réussi à réaliser l’opération en suivant ces étapes ? Avez_vous rencontré une difficulté ou une ambiguité dans ces instructions ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour que nous puissions mettre à jour ce tutoriel !