Dans cet article, nous allons voir comment installer NordVPN sur n’importe quel appareil. L’installation sur les PC, Mac et sur les smartphones est assez facile, mais les choses sont moins évidentes quand il s’agit de certaines Smart TV, des consoles de jeu vidéo et de tout autre appareil qui ne prend pas en charge les VPN.

NordVPN est le VPN le plus utilisé en France d’après une enquête réalisée récemment par l’ARCOM. Le service dispose de plus de 6000 serveurs dans 111 pays différents, ce qui en fait l’un des VPN les plus flexibles. Installer NordVPN se fait très facilement sur PC ou Mac. Il suffit de télécharger le package d’installation depuis le site de l’éditeur. Sur smartphone, NordVPN est disponible sur le Play Store et l’App Store.

Notez que pendant le processus, vous serez amené à créer un compte Nord Account (https://www.nordaccount.com/signup ) si vous n’en avez pas un. Vous en aurez besoin pour vous connecter une fois l’application installée.

N’oubliez pas non plus de souscrire un abonnement. NordVPN ne propose pas de formule gratuite, même s’il est possible de profiter d’une garantie « satisfait ou rembourser » dans un délai de 30 jours après l’abonnement.

Installer NordVPN sur Windows, macOS et Linux

Le fichier d’installation de NordVPN est disponible sur le site officiel du service. Rendez-vous à l’accueil du site nordvpn.com. Descendez jusqu’en pied de page et vous verrez des liens pour accéder au fichier ou au processeur d’installation sur différentes plateformes.

En cliquant sur Windows ou macOS, vous pouvez récupérer les fichiers .exe et .pkg en fonction de votre OS. Il suffit ensuite de lancer le programme d’installation et de suivre les instructions affichées à l’écran.

Installer NordVPN sur Linux

Vous pouvez installer NordVPN sur les différentes distributions de Linux (Debian, Ubuntu, Elementary OS, Linux Mint, etc.). Toutefois, NordVPN sur Linux ne dispose pas d’une interface utilisateur (GUI). Tout passe donc par des saisies de commandes depuis le Terminal. Utilisez donc les commandes suivantes :

Pour télécharger et installer NordVPN sur Linux : sh <(curl -sSf https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh) OU sh <(wget -qO – https://downloads.nordcdn.com/apps/linux/install.sh)

OU Pour vous connecter à votre compte : nordvpn login

Pour vous connecter à un serveur : nordvpn connect

Il existe plusieurs autres commandes pour accéder aux différentes options de configuration de NordVPN sur Linux. Vous pouvez voir toutes les commandes sur le site de l’éditeur.

Installer NordVPN sur Android et iOS / iPad OS

Sur Android, vous avez le choix entre installer NordVPN depuis le Play Store ou télécharger l’APK sur le site de l’éditeur. Nous vous recommandons toutefois le Play Store qui est l’option la plus simple. Sur iPhone et iPad, vous devrez installer NordVPN depuis l’App Store.

Comment installer NordVPN sur un navigateur (Chrome, Firefox, Microsoft Edge)

Si vous avez déjà installé NordVPN sur Windows ou macOS, l’application demande en principe à installer l’extension sur votre navigateur préféré. Si ce n’est pas le cas, c’est toujours possible d’installer l’extension à n’importe quel moment. NordVPN est disponible sur les magasins d’extension de Chrome, Firefox et Edge.

Il est important de retenir que l’utilisation des VPN depuis un navigateur ne couvre pas l’ensemble de votre trafic Internet, mais uniquement vos activités dans le navigateur.

Une autre précision importante : vous ne bénéficiez pas du même niveau de sécurité qu’en utilisant l’application VPN directement. En effet, les extensions de navigateurs ne sont pas des VPN à proprement parler, mais des Proxy qui s’appuient sur un chiffrement https classique.

Installation de NordVPN sur les Smart TV (Google TV / Android TV, Apple TV et Fire TV)

NordVPN est aussi accessible sur certaines Smart TV et box multimédia. Pour l’instant, le VPN n’est disponible que sur le Play Store (Google TV / Android TV), sur les appareils Apple TV (via l’App Store) et sur les appareils Fire OS (Fire TV, TV Stick).

Si vous souhaitez accéder à NordVPN depuis n’importe quelle autre Smart TV, y compris celles de LG (WebOS) et de Samsung (Tizen), la meilleure option reste de configurer le VPN directement sur votre routeur internet s’il prend en charge les VPN.

Comment accéder à NordVPN depuis une console de jeu (PS5/PS4, Xbox, Nintendo Switch) ?

Les consoles de jeu comme la PlayStation 5, la PS4, les consoles Xbox ou encore la Nintendo Switch ne prennent pas en charge les applications VPN. Vous ne pouvez donc pas y installer directement NordVPN, mais il existe quelques options de contournement pour utiliser un VPN sur votre console.

Configurer directement NordVPN sur votre routeur : c’est la méthode la plus efficace. Si votre routeur / box internet le permet, y configurez directement le VPN vous permettra de profiter d’une connexion sécurisée sur l’ensemble de vos appareils, y compris sur vos consoles. Mais tous les routeurs n’offrent pas cette possibilité.

Activer NordVPN sur votre PC et partager votre connexion avec la console : cette autre solution de contournement fonctionne. Il vous suffit de vous connecter au VPN sur votre ordinateur, puis de partager sa connexion avec votre console via un câble Ethernet ou en créant un point d’accès WiFi.

Utiliser le SmartDNS : c’est la dernière option que nous recommandons si vous ne pouvez pas utiliser les deux premières. NordVPN est compatible avec la fonctionnalité SmartDNS qui permet de contourner les restrictions géolocalisées sur votre console, mais ne chiffre pas votre trafic.

Vous pouvez vous rendre sur le support en ligne de votre marque de console (PlayStation, Xbox, Nintendo) pour voir comment y configurer un DNS manuellement. Utilisez les adresses DNS suivantes : 103.86.96.103 (principal) et 103.86.99.103 (secondaire).

Mais pour que ces adresses fonctionnent, il faut d’abord activer le SmartDNS sur votre compte NordVPN.

Activer le SmartDNS sur NordVPN

NordVPN dispose de ses propres DNS, mais pour utiliser ses Smart DNS, il faut non seulement disposer d’un abonnement, mais aussi activer l’option directement dans votre Nord Account. NordVPN ajoutera alors votre adresse IP à sa liste blanche. Voici le processus à suivre :

Déconnectez-vous de NordVPN et de tout autre VPN en cours d’utilisation (cette étape est indispensable)

(cette étape est indispensable) Connectez-vous ensuite à votre Nord Account depuis un navigateur (https://my.nordaccount.com/fr/)

Dans le menu de gauche, au niveau de la section Services, sélectionnez NordVPN

Ensuite, repérez l’encart SmartDNS et cliquez sur Activer

Cliquez enfin sur Activer SmartDNS dans le popup qui s’ouvre pour ajouter votre adresse IP publique sur la liste blanche de NordVPN

Notez que le processus d’activation peut prendre jusqu’à 10 minutes. Patientez donc jusqu’à ce que NordVPN enregistre votre adresse IP. Après cela, vous pourrez utiliser les DNS propriétaires du fournisseur sur vos différents appareils compatibles, à condition d’être connecté sur le réseau dont l’adresse IP a été ajoutée à la liste blanche.

Comment configurer NordVPN sur votre routeur ou box Internet ?

En configurant NordVPN directement sur votre routeur, tous les appareils connectés sur votre réseau Internet bénéficient systématiquement d’une connexion sécurisée, avec changement d’adresse IP pour vous permettre de surfer de manière anonyme ou de contourner les restrictions géolocalisées.

Tous les routeurs ne prennent pas en charge la configuration d’un VPN. Vous devrez donc vérifier auprès de votre opérateur si votre box Internet est compatible. Dans le cas contraire, vous pouvez acheter un second routeur qui prend en charge cette fonctionnalité et la configurer comme répéteur.

C’est le cas de certains modèles d’Asus, de Netgear, de Linksys ou encore de Synology. Les routeurs permettant d’installer des firmwares tiers aussi devraient vous permettre de configurer un VPN. Certains firmwares compatibles sont DD-WRT, OpenWRT ou encore Tomato, mais ces options sont réservées aux utilisateurs avancés.