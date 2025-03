Comment installer et configurer Surfshark VPN ?

Surfshark est un VPN facile à utiliser, rapide et fiable. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent se rendre anonymes sur Internet ou protéger leurs données sensibles à moindre coût. On vous dit comment installer et configurer Surfshark, mais aussi comment le tester gratuitement pendant 30 jours.

Lancé en 2018, Surfshark s’est imposé au fil des ans comme l’un des VPN les plus efficaces du marché. C’est une solution sécurisée et rapide qui continue de séduire des milliers de nouveaux utilisateurs chaque année. Vous pouvez aussi la tester dès maintenant et profiter d’une période d’évaluation « gratuite ».

En effet, comme la plupart les VPN payants, Surfshark propose une garantie de remboursement dont la durée est ici de 30 jours. C’est donc un excellent moyen pour l’utiliser gratuitement durant cette période. Voici comment l'installer et le configurer sur n’importe quel appareil.

Surfshark VPN : comment créer un compte ?

Pour créer un compte, rien de plus simple. Lors des premières étapes, vous devrez choisir une formule d’abonnement. La plus avantageuse est celle de 2 ans. Les prix changent régulièrement, mais à l’heure où ces lignes sont écrites, Surfshark VPN est disponible à partir de 2,19 € par mois + 3 mois gratuits.

Cela correspond à un abonnement de 27 mois pour un total de 59,13 €. Contrairement à la plupart des VPN, un seul compte SurfShark peut être utilisé sur un nombre illimité d’appareils.

Allez sur le site de l’éditeur à cette adresse

En haut, à droite, cliquez sur Activer Surfshark VPN

Choisissez votre formule d’abonnement, renseignez votre adresse email et suivez les étapes de l’inscription jusqu’au bout

Une fois le compte créé, vous pouvez télécharger Surfshark VPN et procéder à son installation. L’application est disponible sur la plupart des plateformes : Google Play Store, App Store (Mac, iPhone, Apple TV), Microsoft Store (Windows), FireTV, etc. Mais vous pouvez toujours télécharger Surfshark depuis le site de l’éditeur.

Rendez-vous à nouveau sur le site de Surfshark

Totalement en bas, dans le menu de pied de page, cliquez sur Télécharger le VPN ou sélectionnez directement votre plateforme

Cliquez sur le lien de téléchargement et installez Surfshark en suivant les instructions affichées à l’écran

Une fois l’application installée, connectez-vous avec votre adresse email et mot de passe

Notez que Surfshark est également disponible sur différents navigateurs web. Recherchez et installez l’extension Surfshark sur le Chrome Web Store, le store de Microsoft Edge ou encore celui de Firefox. Ces extensions protègent uniquement votre navigation web et pas l’ensemble du trafic.

Découvrir Surfshark

Comment installer Surfshark sur Linux ?

Il faut dans un premier temps avoir créé un compte et s’être inscrit comme indiqué à la première étape. Ensuite, pour installer Surfshark sur les distributions Linux, le plus simple reste de passer par les plateformes Snapcraft ou Flathub. Le VPN est disponible sur les deux boutiques d’applications.

Si vous préférez y aller manuellement, ouvrez le Terminal (CTRL+ALT+T) et saisissez les commandes suivantes :

curl -f https://downloads.surfshark.com/linux/debian-install.sh –output surfshark-install.sh

cat surfshark-install.sh

sh surfshark-install.sh

Comment configurer Surfshark VPN ?

Surfshark offre une interface simple et facile à prendre en main. Dès l’écran d’accueil, vous pouvez vous connecter facilement en appuyant sur le bouton Connexion rapide.

Le VPN choisit alors le serveur le plus proche. Si vous êtes en France, la connexion rapide choisira sûrement un serveur français. Si vous voulez choisir un emplacement spécifique, la liste de tous les pays est affichée dans la colonne à gauche. Faites défiler l’écran et choisissez un pays. Sufshark compte plus de 100 pays et plus de 3300 serveurs répartis sur ces différents emplacements.

À l’extrême gauche de l’écran de Surfshark, vous avez un menu latéral qui permet d’accéder aux différentes options ainsi qu’aux paramètres du VPN. Vous pouvez notamment y activer/désactiver le lancement automatique au démarrage, le protocole VPN (OpenVPN, Wireguard) ou encore le Kill Switch.

Comment profiter des 30 jours d’essai gratuit de SurfShark ?

À l’instar de la plupart des VPN payants, SurfShark vous permet d’annuler votre abonnement et de réclamer un remboursement dans les 30 jours suivant la souscription, sans justification. Passé ce délai, votre abonnement est non remboursable. Vous pouvez toutefois l’annuler afin d’éviter un renouvellement automatique à l’issue de la durée de l’abonnement.

Pendant cette période d’évaluation, vous bénéficiez de l’intégralité des fonctionnalités de Surfshark et sans limite de bande passante. Il s’agit par ailleurs d’un VPN No Log qui vous assure une meilleure confidentialité puisqu’il ne conserve pas un journal de vos activités en ligne.

dès 2.19€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3200 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts

