Comment générer des vidéos IA gratuitement avec Grok ?

xAI, la société d’intelligence artificielle de X (anciennement Twitter), a récemment lancé un outil de génération d'images et de vidéos IA. Baptisée Imagine, cette fonctionnalité est intégrée à l’application Grok. Elle est normalement payante, mais grâce à une astuce que nous allons vous montrer dans cet article, vous pouvez l'utiliser gratuitement.

Grok Imagine est un modèle de génération de vidéos IA qui se positionne comme un concurrent de Veo 3 de Google et de Sora d’Open AI. Contrairement à ces derniers qui sont payants, xAI frappe un gros coup en rendant son outil gratuit, mais pour une durée limitée.

En effet, comme l’a annoncé Elon Musk dans un tweet, Grok Imagine est gratuit pendant quelques jours. C’est donc une occasion en or pour ceux qui s’intéressent aux nouveaux outils d’intelligence artificielle, qui permettent de donner vie à leur imagination à travers des images et vidéos à la fois surprenantes et réalistes.

Comment utiliser Grok Imagine gratuitement ?

La fonctionnalité est en sa phase de test et est intégrée directement à l’application Grok. Après une période de tests fermés, réservés à des utilisateurs triés sur le volet, xIA commence à déployer l’option à grande échelle.

Grok Imagine est actuellement accessible seulement sur Android et iOS. La fonctionnalité est réservée aux abonnés SuperGrok (33,99 € par mois) ou SuperGrok Heavy (304,99 € par mois), mais il y a une bonne nouvelle : pendant quelques jours, elle est gratuite aux États-Unis.

Si vous êtes en France et que vous souhaitez l’essayer sans payer, vous pouvez vous localiser virtuellement aux États-Unis grâce à un VPN.

Installez un VPN fiable, comme NordVPN.

Connectez-vous à un serveur situé aux États-Unis .

. Installez ensuite l’application Grok si vous ne l’avez pas encore (disponible sur le Play Store et l’App Store).

Si vous avez déjà l’application, mettez-la à jour avec la dernière version.

En haut à droite, sélectionnez l’option « Imagine »

Cette fonctionnalité permet de générer des vidéos à partir de texte, en commençant par la génération d’une image. Grok crée en effet une image dans un premier temps, puis il suffit de cliquer sur le bouton « Animer » ou « Make Video» si l’application est en anglais.

Grok génère des vidéos d’une durée de 6 secondes. Vous pouvez aussi choisir le type de vidéo à créer : Normal, Fun ou Spicy, pour des vidéos pour adultes. Une option « personnaliser » permet aussi de laisser libre cours à votre créativité.

On ne sait pas combien de jours Grok Imagine restera gratuit. Après cette période, il faudra nécessairement passer à la version premium.