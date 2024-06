Comment faire une procuration en ligne pour les élections ?

Vous ne serez pas disponible pour aller voter aux prochaines élections et vous aimeriez faire une procuration 100 % en ligne ? C'est possible, du moment que vous respectez les conditions préalables. On vous explique tout.

Même sans suivre l'actualité politique avec assiduité, vous avez dû entendre parler des derniers évènements qui ont touché le gouvernement. Après les résultats des élections européennes des 8 et 9 juin 2024, le président de la République Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale, provoquant des élections législatives anticipées. Elles auront lieu le 30 juin puis le 7 juillet 2024.

Mais peut-être que vous serez déjà parti en vacances à ce moment-là. Ou plus généralement dans l'incapacité d'aller voter en personne. Dans ce cas, il faut passer par la case procuration, c'est-à-dire autoriser quelqu'un à glisser un bulletin dans l'urne en votre nom, selon les instructions que vous lui aurez donné. Aujourd'hui, il est possible de faire la démarche entièrement en ligne, mais il faut respecter un certain nombre de conditions que nous allons vous détailler.

Procuration en ligne : les étapes préalables

Si vous souhaitez faire une demande de procuration 100 % en ligne, sans avoir besoin de vous déplacer, vous devez remplir plusieurs critères. Notez qu'avec les délais obligatoires, cela prend plusieurs jours, alors n'attendez pas le dernier moment. Il faut donc :

Posséder une carte d'identité au nouveau format “carte bancaire” .

. Avoir une identité numérique certifiée sur l'application France Identité (cf. les étapes décrites plus bas).

(cf. les étapes décrites plus bas). Donner procuration pour les élections législatives 30 juin et du 7 juillet 2024 (ou 29 juin et du 6 juillet pour les territoires concernés). Si vous voulez une procuration pour d'autres élections ou “une période donnée“, vous devrez vous déplacer dans tous les cas.

Lire aussi – Permis de conduire : vous pouvez remplacer gratuitement le papier rose par le nouveau format

Pour faire certifier votre identité numérique, procédez d'abord comme suit :

Téléchargez et installez l'application France Identité, disponible sur iOS et Android. Créez un compte si vous n'en possédez pas déjà un, ou connectez-vous. Numérisez votre carte d’identité format “carte bancaire” dans l'appli.

Vient ensuite la demande de certification à proprement parlé :

Depuis l'application France Identité, initiez la demande de certification. Vous devrez confirmer votre adresse mail, entrer votre code personnel et faire lire votre carte d’identité par l'application via NFC. À l'issue de la démarche, un QR code est généré. Allez dans une mairie parmi celles indiquées sur cette liste, en prenant rendez-vous au préalable si besoin. Une fois sur place, présentez le QR code sur votre smartphone ainsi que votre carte d'identité. Au maximum 48h après, vous recevrez un mail et une notification dans l'appli France Identité disant que la certification a été validée.

Une fois cela fait, vous pouvez passer à la demande de procuration en ligne. Notez également que la certification est valable 5 ans et équivaut à une vérification d'identité en face-à-face.

Faire la demande de procuration en ligne

La démarche est simple. Avant de la démarrer, assurez-vous de posséder le numéro de carte d'électeur et la date de naissance de la personne qui ira voter à votre place. Vous pouvez aussi utiliser son état civil (nom de naissance, tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil, date de naissance) et sa commune ou consulat de vote. Ensuite :

Rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr. Cliquez sur S'identifier avec FranceConnect et connectez-vous. La première étape (Je suis) reprend votre nom, prénom(s) date de naissance et adresse mail. Vous pouvez modifier cette dernière au besoin. Validez avec Suivant. Indiquez où vous votez habituellement, En France ou À l'étranger. Dans les deux cas, tapez en dessous la ville ou le pays concerné et choisissez-le dans la liste. Cliquez sur Suivant. Vous devez à présent renseigner les informations relatives à la personne à qui vous donnez procuration avant de continuer avec Suivant. Sélectionnez maintenant Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024. Vous pouvez ensuite préciser si la procuration sera valable pour le premier tour, le second ou les deux. L'étape suivante est un récapitulatif de toutes les informations que vous avez donné. S'il n'y a pas d'erreur, cliquez sur Je valide ma demande de procuration.

Lire aussi – Permis de conduire, carte bancaire, de transport et d’identité : voici tous les documents disponibles sur smartphone

C'est là que vous devez utiliser votre identité certifiée. Pour ce faire :

Choisissez la deuxième option, En Ligne, pour vérifier votre identité. Indiquez le lieu dans lequel vous vous trouvez. Un QR code apparaît à l'écran. Scannez-le avec votre smartphone, il vous authentifie sur l'application France Identité qui s'ouvre alors. Dans l'appli, saisissez votre code personnel et lancez la lecture de votre carte d'identité via NFC. Attention, vous n'avez que 20 minutes pour le faire.

Cette fois, vous avez terminé ! Vous recevrez un mail dont l'objet est “Votre procuration a été validée“. De son côté, la personne à qui vous l'avez donnée n'a rien à faire de spécial avant de se rendre au bureau de vote le jour J.

Comment faire une procuration en ligne sans la carte d'identité au nouveau format ?

Vous possédez une carte d'identité ancien format ? La procuration 100 % en ligne n'est malheureusement pas possible, mais vous pouvez quand même effectuer une pré-demande. La démarche est exactement la même que celle décrite précédemment, à ceci près que vous devez choisir l'option de vous déplacer pour vérifier votre identité lors de la dernière étape. Allez ensuite dans n'importe quel commissariat de police, brigade de gendarmerie ou consulat afin que la procuration soit validée, sans rendez-vous.

Lire aussi – Carte d’identité : remplacer l’ancienne encore valide par le nouveau format sera bientôt possible

La confirmation prend la forme d'un mail intitulé “Votre identité a été vérifiée“. Patientez jusqu'à recevoir un autre courriel indiquant “Votre procuration a été validée“. Une fois celui-ci reçu, informez la personne qui ira voter à votre place. Elle devra simplement se présenter le jour du scrutin avec sa carte d'identité, comme d'habitude.