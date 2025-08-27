Comment débloquer XVideos si vous refusez de vérifier votre âge sur la plateforme

XVideos et de nombreux sites porno populaires sont désormais inaccessibles en France sans faire vérifier son âge. Une solution permet de contourner simplement cette restriction.

L'ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a déclaré la guerre aux sites porno. Les plateformes X les plus visitées en France sont peu à peu contraintes de mettre en place un système de vérification de l'âge. Il y a quelques semaines, ce sont 17 sites pornographiques qui étaient “soumis à l'obligation immédiate de mettre en place des dispositifs de vérification d'âge robustes et protecteurs des données personnelles, pour empêcher les mineurs d'accéder à ces contenus”.

Si les plateformes ne respectent pas cette décision, elles encourent des mises en demeure, des sanctions financières, un blocage ou un déréférencement de leur site. Pour manifester leur opposition, les sites appartenant au groupe Aylo (anciennement MindGeek), dont les géants Pornhub et YouPorn, ont tout simplement fermé l'accès à leur service en France. D'autres sites ont voulu ignorer la mesure, mais ont vite été rattrapés par la patrouille. C'est le cas de XVideos, Xnxx, Xhamster, Xhamsterlive et Tnaflix. Tous ont été mis en demeure le 4 août 2025 de se mettre en conformité avec la loi d'ici à 3 semaines.

NordVPN, une solution simple et efficace pour débloquer XVideos

XVideos a donc capitulé et impose désormais aux visiteurs de vérifier leur âge avant de pouvoir accéder aux vidéos et contenus à caractère pornographique qu'il héberge. Certains utilisateurs refusent de se soumettre à cette étape, estimant qu'il s'agit d'une intrusion dans leur vie privée et craignant pour leur confidentialité.

Il existe une solution simple pour accéder de nouveau normalement à XVideos (et autres sites porno) : l'utilisation d'un VPN. Vous allez ainsi pouvoir masquer votre adresse IP française et emprunter celle d'un autre pays de votre choix. Choisissez le pays étranger le plus proche de votre localisation pour réduire la latence. Vous devez bien sûr éviter ceux qui ont aussi mis en place des barrières à l'entrée des sites porno, comme le Royaume-Uni notamment.

Nous vous recommandons de passer par NordVPN pour ce faire. Il s'agit du meilleur fournisseur VPN du marché d'après nos tests. Son interface est simple à comprendre, la vitesse de connexion est excellente, l'application est disponible sur une multitude de supports différents, un seul compte permet de protéger jusqu'à 10 appareils en simultané, le trafic est chiffré et l'entreprise ne conserve pas les journaux d'activité de ses clients.

NordVPN est actuellement disponible à partir de 3,09 euros par mois, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et une carte cadeau Amazon.fr de 10 euros offerte. Le forfait Basique suffit amplement pour débloquer XVideos et les autres sites X. Selon vos besoins, la formule Plus comprenant une protection de la navigation et anti-malware, un bloqueur de publicités et de traqueurs, ainsi qu'un gestionnaire de mots de passe et une analyse des fuites de données peut vous intéresser. Et pour aller encore plus loin, l'offre Ultime ajoute à tout cela 1 To de stockage cloud et une assurance contre les arnaques d'usurpation d’identité.