Comment bien nettoyer son écran de TV : voici les produits à éviter absolument et les bons gestes à adopter

Nos écrans de TV ne sont pas encore totalement immunisés aux traces, aux saletés et à la poussière. Comme le moniteur de votre PC ou la dalle de votre smartphone, ils nécessitent d'être entretenus pour prolonger leur durée de vie et garantir une qualité d'affichage optimale. Néanmoins, certains produits et accessoires sont à bannir, sous peine d'abîmer définitivement votre écran. On vous explique comment s'y prendre.

Malgré l'essor des smartphones et des plateformes de streaming, la TV reste encore aujourd'hui l'écran privilégié par de nombreuses personnes. Selon des chiffres publiés par Médiamétrie en 2023, la bonne vieille TV représente toujours deux tiers (67 %) du temps vidéo des Français, contre un tiers donc pour les réseaux sociaux ou le streaming.

En moyenne, les Français passent ainsi 4h37 par jour à consommer du contenu vidéo, dont une grande partie sur leur écran de télévision. Plus que jamais, il est donc essentiel d'entretenir régulièrement sa TV. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi il est primordial de nettoyer régulièrement sa TV, et surtout nous allons faire le point sur les produits et les accessoires à privilégier… et ceux à éviter absolument !

Pourquoi nettoyer sa TV est extrêmement important ?

Comme l'expliquent de nombreux constructeurs reconnus comme LG, Samsung ou Sony, les derniers modèles regorgent de technologies qui garantissent une qualité d'image exceptionnelle. Et forcément, des traces de doigt, de la poussière, des cheveux ou des poils peuvent gâcher votre expérience, en plus de nuire sur le long terme au bon fonctionnement de votre écran de TV. De fait, un dépoussiérage et un nettoyage réguliers peuvent aider à préserver les performances de votre TV durant des années.

Néanmoins et si vous utilisez certains produits ménagés, vous risquez à l'inverse d'endommager de manière irréversible le revêtement de votre dalle. Contrairement à ce que l'on peut penser, on ne nettoie pas sa TV comme on nettoie ses fenêtres ou l'écran de son smartphone et de son PC.

Le chiffon en micro-fibres, votre meilleur ami

D'entrée de jeu, vous pouvez bannir les mouchoirs, l'essuie-tout, les lingettes désinfectantes ou les torchons de la cuisine. Particulièrement abrasifs, ils peuvent facilement rayer ou marquer de manière permanente votre écran de TV.

Tous les constructeurs sont unanimes sur ce point, le chiffon en micro-fibres est la meilleure solution car il élimine toutes les poussières et peluches en surface, tout en préservant l'intégrité de l'écran. Si jamais vous rencontrez des difficultés avec des tâches tenaces, vous pouvez humidifier légèrement le chiffon avec de l'eau tiède et claire (quelques gouttes, pas plus), ou un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Il est possible d'opter également pour une solution à base d'alcool isopropylique. Dans les deux cas, respectez les proportions suivantes : un tiers de produit pour deux tiers d'eau.

Par ailleurs, notez que les constructeurs et les enseignes spécialisées en électronique comme Darty-Fnac ou Boulanger proposent à la vente des produits dédiés au nettoyage des écrans TV.

Quels sont les produits à bannir ?

Sur ce point, c'est très simple. Evitez à tout prix les produits à base d'alcool, d'ammoniac ou de savon. Ces produits chimiques peuvent endommager gravement le revêtement de votre écran. L'eau tiède, le vinaigre blanc, les solutions spéciales TV avec de l'alcool isopropylique sont idéaux en revanche.

Néanmoins, ne pulvérisez jamais le liquide choisi directement sur votre TV. D'une part, la puissance du jet peut abîmer l'écran, et d'une autre, le liquide peut rapidement couler et se loger dans les bordures de la dalle…

Ici, nous allons résumer pour vous les différentes étapes pour nettoyer votre écran de TV dans les meilleures conditions.

Eteindre et débrancher l'écran : avant toute chose, éteignez votre écran de TV et laissez-le refroidir durant quelques minutes. Ceci fait, débranchez la prise d'alimentation

: avant toute chose, éteignez votre écran de TV et laissez-le refroidir durant quelques minutes. Ceci fait, débranchez la prise d'alimentation Premier passage avec un chiffon doux en micro-fibres : armé de votre chiffon doux et sec, retirez les saletés et la poussière du cadre et de la dalle en effectuant (délicatement) des mouvements circulaires

: armé de votre chiffon doux et sec, retirez les saletés et la poussière du cadre et de la dalle en effectuant (délicatement) des mouvements circulaires Second passage pour les tâches tenaces : si des tâches persistent, humidifiez légèrement votre chiffon avec de l'eau, un nettoyant spécial ou un mélange eau-vinaigre blanc. Faites maintenant des aller-retour du haut en bas de l'écran avec de grands gestes, tout en veillant à ne pas appuyer trop fort. Repassez dans le sens inverse pour éliminer les dernières traces

: si des tâches persistent, humidifiez légèrement votre chiffon avec de l'eau, un nettoyant spécial ou un mélange eau-vinaigre blanc. Faites maintenant des aller-retour du haut en bas de l'écran avec de grands gestes, tout en veillant à ne pas appuyer trop fort. Repassez dans le sens inverse pour éliminer les dernières traces Sécher l'écran : contrairement à ce que l'on pourrait penser, laisser l'écran sécher à l'air libre n'est pas une bonne idée. Les résidus du produit utilisé peuvent créer des traces. Munissez-vous plutôt d'un autre chiffon micro-fibres sec, et faites un ultime passage

: contrairement à ce que l'on pourrait penser, laisser l'écran sécher à l'air libre n'est pas une bonne idée. Les résidus du produit utilisé peuvent créer des traces. Munissez-vous plutôt d'un autre chiffon micro-fibres sec, et faites un ultime passage Nettoyer l'aération de la TV : une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de dépoussiérer la bouche d'aération située à l'arrière de sa TV. Avec le temps, les poussières peuvent s'y accumuler et augmenter les risques de surchauffe et de dysfonctionnement. Une fois par mois, passez un coup d'aspirateur (avec une brosse si possible)

À quelle fréquence nettoyer son écran de TV ?

Sur ce point, les constructeurs recommandent de nettoyer votre écran de TV au moins une fois par semaine. Le mieux est donc de le faire lorsque vous faites la poussière par exemple.