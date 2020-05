Combien coûte vraiment une voiture électrique vendue au prix d’un iPhone 11 Pro ?

Nemeca est le nom d’une voiture électrique fabriquée par la marque chinoise Chang Li. Elle est vendue sur Alibaba moins de 1000 dollars. Soit le prix d’un smartphone haut de gamme. Mais ce prix n’inclut pas toutes les options, notamment la batterie, les frais de douane et les frais de transport. Elle reste pourtant bien plus accessible que toutes les autres voitures électriques.

Saviez-vous qu’il existe une voiture électrique vendue 930 dollars (860 euros environ) sur Alibaba, la version d’Aliexpress réservée aux professionnels ? Il y a également des scooters, des tricycles et même de petits utilitaires. Ils sont vendus quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. C’est beaucoup moins cher que le montant estimé pour l’Aiways U5 dont la sortie européenne a été annoncée. Cependant, le prix facial ne reflète pas le vrai montant que vous auriez à débourser pour vous acheter une telle voiture.

C’est la conclusion d’une expérience réalisée par Jason Torchinsky, contributeur du blog Jalopnik dédié à l’actualité automobile. Il a acheté une Nemeca, voiture électrique de la marque Chang Li, sur Alibaba (la version d’Aliexpress dédiée aux professionnels). Il s’agit d’une voiture doté d’un moteur comparable à celui d’un scooter, mais qui accueille tout de même jusqu’à quatre personnes. Elle pèse 400 kilos, ce qui est deux fois moins que la plus légère voiture électrique commercialisée.

Batterie, transport, douane, stockage au port…

C’est une voiture qui ressemble beaucoup à une voiturette à louer chez Center Park, par exemple. Prix annoncé : 930 dollars. Coût final : 3300 dollars. Soit trois fois plus que le montant annoncé. Comment cela s’est-il produit ? D’abord parce que le prix de la voiture n’inclut pas la batterie (300 dollars environ). Ensuite, il faut inclure le prix du transport. Entre la Chine et les États-Unis, il faut prévoir 550 dollars. Et ce n’est pas tout.

Car le blogueur a également payé les frais d’arrivée au port (débarquement du véhicule, stockage, sécurité de l’entrepôt) pour un montant de 528 dollars et les frais d’importation (et autres taxes) pour un montant de 1018 dollars. Et heureusement, tout s’est bien passé entre la commande et l’arrivée de la voiture. Sinon, le coût total aurait pu être bien plus élevé. Ce n’est donc pas demain la veille qu’il sera aussi facile d’acheter une voiture en Chine qu’un smartphone.

