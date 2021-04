CNED Ma Classe à la Maison : impossible de se connecter, voici comment résoudre le problème

Ce matin, de nouveau, la plateforme Ma Classe à la Maison du CNED subit quelques bugs et ralentissements. Tous les utilisateurs n’en sont apparemment pas victimes, certains pouvant se connecter sans souci. Il s’agirait en effet d’un problème de navigateur et non de serveur, selon l’organisme.

Décidément, les plateformes d’enseignement à distance ont grand-peine à fonctionner correctement. Lors de leur lancement, en mars dernier, les sites du CNED et ENT n’ont pas supporté la charge des visiteurs simultanés, menant à des plantages successifs. Rebelote début avril : Ma Classe à la Maison a subi une panne majeure, empêchant les utilisateurs de se connecter. Ce lundi 26 avril, à l’occasion de la rentrée des classes, on ne déplore heureusement pas de problème d’une telle envergure. Néanmoins, plusieurs collégiens et lycéens rencontrent encore quelques difficultés.

Si tout fonctionne correctement pour la plupart des 6,5 millions d’élèves à faire leur rentrée aujourd’hui, d’autres n’ont pas cette chance. Quand il ne s’agit pas d’une simple latence, agaçante mais acceptable, certains boutons refusent tout bonnement de répondre, rendant la connexion au portail impossible. Pourtant, le ministère de l’Éducation a assuré avoir fait le nécessaire durant les vacances scolaires pour éviter la redondance de soucis techniques.

Incroyable maintenant le site du CNED t'amène devant le bouton ACCES mais tu peux pas accéder au cours en cliquant dessus 🤣 pic.twitter.com/biI3qkTd6j — Luck Fast (@Luck_Fast_Sama) April 26, 2021

Comment se connecter à Ma Classe à la Maison sans problème

La capacité des serveurs a ainsi été accrue pour accueillir un plus grand nombre des visiteurs, tandis que leur sécurité a été renforcée pour parer les cyberattaques dont est victime la plateforme depuis quelques semaines. Parallèlement, le CNED affirme que tout est censé fonctionner normalement. 733 000 élèves ont pu assister à leur cours comme à l’accoutumée, pour un maximum de 285 000 connexions simultanées observées vers 10 heures ce matin. Mais qu’en est-il des autres ?

Le CNED explique avoir « eu des messages sur Twitter qui sont plutôt liés à des problèmes de navigateur, pas liés à la plateforme. Ce n’est pas du côté de Ma Classe à la Maison qu’il y a des soucis mais des utilisateurs. Comme on a fait des mises à jour de la classe virtuelle, certains navigateurs peuvent poser problème ». Si le souci ne vient pas d’un oubli de mot de passe, comme le souligne l’organisme, changer de navigateur devrait donc suffire à résoudre le problème.

La plateforme fonctionne en effet parfaitement sur Chrome. Nous avons pu tester à la rédaction et nous pouvons confirmer que le navigateur parvient à accéder aux classes en ligne sans problème. Aucun autre bug n’a été observé. Même constat sur Firefox, où aucune panne n’est à déplorer. Il semblerait en revanche qu’Edge rencontre quelques difficultés avec le site du CNED, pour une raison encore inconnue.

Comment installer Chrome ou Firefox pour accéder à Ma Classe à la Maison

On vous conseille donc de télécharger l’un des deux navigateurs si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre classe en ligne. Voici comment faire :

Rendez-vous sur ce site pour Chrome ou sur celui-ci pour Firefox

Cliquez sur Télécharger Chrome ou Télécharger Firefox

ou Ouvrez le fichier téléchargé

Suivez les instructions d’installation

Si le problème persiste, le CNED indique que la solution serait de vider le cache puis de redémarrer le navigateur. Voici comment faire sur Chrome :

Cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche de la fenêtre

Rendez-vous dans Plus d’outils > Effacer les données de navigation

Sélectionnez la période souhaitée. Pour tout supprimer, sélectionnez Toutes les périodes .

. Cochez Cookies et données de site et Images et fichiers en cache

et Cliquez sur Effacer les données

La marche à suivre est quelque peu différente sur Firefox. Voici comment vous y prendre :