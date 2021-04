Amazon va bientôt monter vos meubles à votre place

Amazon travaille sur un nouveau service premium qui inclut le montage par le livreur des meubles commandés en ligne. L’objectif du géant américain est de concurrencer les leaders des meubles en kit qui proposent déjà tous ce service. Le marché de l’ameublement connaît une forte croissance depuis le début de la pandémie et la généralisation du télétravail. Inclure l’installation d’appareils électroménagers serait également envisagé.

La pandémie qui frappe actuellement le monde a eu de nombreux effets sur l’économie et sur les habitudes de consommation. Prenons un exemple concret : même après la fin du premier confinement (le plus restrictif), de nombreux pays ont demandé à ce que les salariés travaillent prioritairement de chez eux. Travailler au sein des locaux de l'entreprise n’est plus aussi régulier, bien au contraire. Et les employés s’équipent pour pouvoir travailler de chez eux dans de bonnes conditions.

Résultat : le marché du meuble à faire un bond depuis le début de la pandémie. En France, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, le marché de l’équipement immobilité a progressé de 41 % en 2020, pour atteindre les 36,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires. En 2021, il devrait atteindre les 37,3 milliards de dollars. Et ce sont les grandes enseignes spécialisées qui en profiteront le plus.

Amazon voudrait bien faire partie de ceux qui tireront leur épingle du jeu. Mais pour cela, le géant du e-commerce doit d’abord se mettre à niveau. La firme américaine a d'ailleurs lancé en 2019 sa propre marque de meubles en kit. Cependant, c’est bien beau de vendre des meubles sur Internet et de les livrer. Mais les enseignes comme Wayfair, leader aux États-Unis de la vente de biens pour la maison, proposent également l’installation des électroménagers et le montage des meubles en kit. Selon Bloomberg, Amazon réfléchit à mettre en place un service similaire.

Vous achetez le meuble, Amazon vous l'apporte et vous le monte

L’idée serait simple. Vous achetez un meuble. Un livreur vous l'apporte et s’occupe de le monter. Il remporte les cartons et peut même se charger de vous délester d’un ancien meuble si c’est un remplacement. En outre, si le produit ne convient pas, le livreur serait alors à même de le reprendre. Dans le cas des électroménagers, la prestation inclurait le branchement des appareils. Les livreurs devraient ainsi être formés à monter rapidement les meubles les plus courants et à installer l’électroménager.

Plusieurs questions restent sans réponse. D’abord le prix de la prestation. Le service, qui serait payant, serait-il inclus dans Amazon Prime (lequel compte déjà de nombreux avantages) ou les abonnés devront-ils eux aussi payer un supplément ? Ensuite le type de meubles prit en charge. Car il y en a beaucoup. Et certains livreurs expliquent être inquiets vis-à-vis de leurs conditions de travail si ce service venait à être mis en place. Manque de formation. Risque épidémique. Temps d’intervention. Voilà quelques-uns des éléments auxquels Amazon devra trouver une solution avant de lancer le service.

