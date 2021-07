Clubhouse : fin du système d’invitations, nouveau logo, la jeune application se refait une beauté

L’application Clubhouse a un peu plus d’un an maintenant. Elle se refait une beauté aujourd’hui avec un tout nouveau logo, mais aussi la fin du système d’invitations. Pour rappel, Clubhouse est une app qui permet de créer des salons autour de sujets précis ou non pour discuter en temps réel.

Fondée par Paul Davison et Rohan Seth, Clubhouse est l’application qui a beaucoup fait parler lors de son lancement en 2020. Toutefois, le soufflé semble être un peu retombé, mais les deux créateurs comptent bien renouveler l’intérêt en levant le système d’invitations.

Pour accéder à Clubhouse, il fallait recevoir une invitation et désormais, c’est terminé. Les créateurs ont annoncé la chose en précisant tout de même qu’il y a dix millions de personnes qui étaient actuellement dans la file d’attente, soit autant d’utilisateurs potentiels. Si vous en faites partie, vous ne pourrez pas forcément utiliser Clubhouse dès aujourd’hui, l’accès se faisant par vagues, mais ce ne sera qu’une question de jours.

En plus de cela, Clubhouse a dévoilé un nouveau logo, qui reste dans la droite lignée de l’ancien, ainsi qu’une nouvelle icone. L’application a choisi le visage du manager spécialisé dans le rap, Justin “Meezy” Williams, ce mois-ci.

Clubhouse compte 8 millions d'utilisateurs

Clubhouse est actuellement en pleine évolution. L’application a lancé il y a une semaine son système de messages privés, nommé Backchannel. Un début de vie synonyme de succès, puisqu’il y a eu pas moins de 10 millions de messages envoyés dès le premier jour, et 90 millions la première semaine.

Toutefois, ce démarrage en fanfare ne doit pas faire perdre de vue que Clubhouse est sur la pente descendante. Si l’application a suscité la « hype » à sa sortie, elle s’est vite vue rattrapée par la concurrence. Twitter n’a par exemple pas hésité à développer ses propres « salons » pour étouffer dans l’œuf un éventuel raz-de-marée Clubhouse.

Aujourd’hui, les créateurs indiquent que leur logiciel a été téléchargé huit millions de fois. Toutefois, ce nouveau départ devrait théoriquement permettre de faire gonfler ce chiffre qui stagne depuis un moment. Clubhouse doit maintenant survivre à sa hype et ne pas rejoindre le club des applications très populaires à leur sortie qui ont finalement sombré, comme Mastodon.