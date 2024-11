Clients SFR : vos données ont encore été piratées, 3,6 millions de comptes sont concernés

SFR est de nouveau victime d'une cyberattaque de grande envergure. D'abord démentie par l'opérateur, il semble qu'elle soit bien réelle. Les pirates ont publié les données personnelles de 3,6 millions de compte.



Et ça continue, encore et encore. Si vous êtes clients de SFR, vous avez sûrement pensé à la chanson de Francis Cabrel en lisant le titre de cet article. L'opérateur doit en effet faire face à une nouvelle cyberattaque. Un rendez-vous désormais mensuel dont on se serait bien passé. Après la mise en vente de 50 000 dossiers d'abonnés sur le Dark Web début septembre, le fournisseur d'accès à Internet a révélé une nouvelle fuite fin octobre, les coordonnées bancaires faisant partie des informations dérobées.

Rebelote donc. C'est le groupe de hackers français Near2tlg qui est à l'origine du vol. Il est également derrière celui de septembre. Au début, on ne savait pas trop s'il s'agissait d'une nouvelle attaque où de données extraites d'un précédent larcin. Contacté par France Info, SFR a d'ailleurs répondu qu'il s'agissait de la 2e possibilité, niant avoir été victime à nouveau. Une déclaration qui n'a pas manqué d'énerver les hackers, dont la réaction a été radicale.

Les données personnelles de 3,6 millions d'abonnés SFR ont été piratées

Sur leur canal Telegram, le groupe de pirates a déclaré : “SFR préfère mentir à ses clients en disant qu’on revend les mêmes données…Premièrement c’est un mensonge, deuxièmement ça nous fait de la mauvaise pub. Ceci ne peut pas rester impunis, alors servez vous mes frères !!!“. Suite à ce message, les données personnelles de 3,6 millions de clients SFR ont été diffusées gratuitement.

Pour le chercheur en cybersécurité Clément Domingo, Near2tlg a pu s'emparer de son butin en piratant un logiciel de gestion appelé SIBO360. Les hackers ont également rappelé qu'une base de données de 150 000 infos relatives à des abonnés SFR est toujours en vente. Celles-ci proviennent de la cyberattaque de septembre et contiennent, entre autres, l‘IBAN et le RIB des clients. N'oubliez pas de changer le mot de passe de votre compte.